РЕПОРТАЖ: В расследовании мелочей не бывает: чему учат молодых сотрудников СК на сборе под Брестом

Учебно-методические сборы для молодых сотрудников в управлении Следственного комитета по Брестской области стали традиционными. В них участвуют следователи, которые только делают первые шаги в своей карьере. В этот раз на Брестский полигон пригласили около 30 парней и девушек со стажем работы до двух лет. Вместе с ними о нюансах расследования некоторых преступлений узнавали корреспонденты БЕЛТА.

Полигон брестские десантники предоставили следователям на три дня, помогли с обустройством быта в палаточном лагере. Сбор проходит в формате интенсива. Теоретические занятия чередуются практическими, во время которых опытные сотрудники делятся личным опытом со своими молодыми коллегами. "Многие практические знания, которые следователь получает на протяжении долгого времени, нельзя почерпнуть из книжек. Есть нюансы, о которых не напишут. Поэтому хочется рассказать коллегам о каких-то основных моментах, предостеречь от ошибок", - говорит следователь по особо важным делам областного УСК Дмитрий Климович.

В следственных органах он работает более 13 лет, занимается расследованием преступлений против личности и общественной безопасности. На время подполковник юстиции в тандеме с коллегой Виталием Голенчуком примерили на себя роль преподавателей. Их занятие посвящено уголовным делам об убийствах. Для наглядности сымитировано место происшествия. По легенде в лесополосе найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Молодежи нужно составить мини-план и описать неотложные следственные действия, чтобы установить личности погибшего и подозреваемого, выяснить обстоятельства произошедшего.

Со стороны может показаться, что рядом с манекеном куча мусора. Однако все эти предметы - важные улики. "Они указывают, что именно здесь произошло преступление (нередки ситуации, когда тело злоумышленники вывозят подальше). Следовая картина указывает, что во время распития спиртного возник конфликт, и мужчину смертельно ранили ножом", - поясняет корреспондентам Дмитрий Климович, пока молодые следователи выясняют картину произошедшего.

При осмотре следователи должны обращать внимание на детали: посторонние следы, обстановку и как расставлены вещи. Мелочей тут не бывает. Скрупулезная работа поможет получить больше доказательств.

Свидетелям преступлений не рекомендуют пытаться изменить следовую картину: не стоит ходить, что-то трогать, прятать или забирать, передвигать на другое место. Во-первых, это усложнит работу специалистов, а, во-вторых, может навлечь подозрения в причастности к преступлению. В этой ситуации лучше всего как можно быстрее позвонить в милицию.

Чаще всего на службу в Следственном комитете идут мужчины, но немало и женщин в погонах. Следователь Пружанского РОСК Диана Кныш признается, что мечтала об этом семь лет: сначала отучилась в кадетском училище, а затем окончила следственно-экспертный факультет Академии МВД. "Следователем работаю всего месяц. Интересно побывать на сборе. Узнаем что-то новое о профессии (больше это касается не теории, а практических навыков), нам рассказывают об особенностях работы", - рассказывает лейтенант. Девушка подчеркивает, что ее профессия при всех сложностях и ответственности очень увлекательная.

С коллегой солидарен следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Евгений Денисович. У него стаж - полтора года. "Как и в любой профессии, опыт накапливается с годами. Такие сборы помогают почерпнуть что-то полезное. Старшие товарищи рассказывают ситуации из жизни, их опыт может пригодиться в будущем и нам", - уверен молодой человек.

Во время учебного сбора моделируются происшествия, которые для молодых сотрудников чаще всего могут представлять сложность в расследовании, сборе улик и доказательстве вины. Одно из них - ДТП с участием пешеходов. Таких аварий в Брестской области с начала года произошло 90 (на 27 меньше, чем в прошлом году), в них 17 человек погибли и еще 76 получили ранения. Специалисты отмечают сложность расследования этих происшествий. Молодым сотрудникам показали, как осуществляется фиксация вещно-следовой обстановки на месте ДТП, рассказали, какие экспертизы должны быть назначены в тех или иных ситуациях.

Узнают молодые специалисты и о нюансах расследования преступлений в сфере высоких технологий, количество которых растет в арифметической прогрессии. Акцент сделают также на проведении проверок несчастных случаев на производстве.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

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