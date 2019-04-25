РЕПОРТАЖ: В Столинском районе третьи сутки тушат пожар на Ольманских болотах

Полесский лесхоз в Столинском районе - особенный. На его землях нет ни одного населенного пункта. Кроме того, более 80% территории занимает заказник "Ольманские болота", живописная природа которого привлекает многих людей. Сейчас же внимание к нему приковано из-за крупного пожара, перекинувшегося с Украины. Корреспонденты БЕЛТА побывали на месте происшествия и увидели, как весенний лес за несколько часов может превратиться в пепелище.

О надвигающемся с территории Украины пожаре работников Полесского лесхоза 22 апреля предупредили пограничники. С огнем лесная охрана попыталась справиться самостоятельно, однако силы были неравны: из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось. На следующее утро на подмогу пришли сотрудники МЧС. "Общая площадь пожара уже превышает 400 га. Для его ликвидации привлечены 170 человек - работники лесхозов области, расчеты МЧС. Местность здесь пересеченная, болота чередуются с суходолами, недостаток дорог - это усложняет тушение пожара", - вводит в курс дела генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.

На борьбу со стихией переброшены около 15 пожарных машин, четыре вездехода, четыре трактора с плугами, два вертолета Ми-8 авиации МЧС, для контроля за обстановкой используются квадрокоптеры.

Сильный ветер осложняет тушение пожара, поэтому днем в основном принимаются меры для сдерживания пламени. Упор на ликвидацию ЧС делается примерно с 20.00 до 10.00, когда ветер ослабевает. "В этом году пожары начались необычайно рано. Первый случился в Полесском лесхозе 23 марта. Такого еще никогда не было. Сказывается отсутствие зимней влаги, осадков, сильные ветра затрудняют тушение пожаров, - говорит Алексей Прокопов. - Для Полесского лесхоза серьезная проблема - трансграничные пожары, которые приходят с Украины. В этом году их уже было более пяти, еще три приближаются к нашим массивам, готовимся им противостоять".

Люди делают все от них возможное, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию. "Все самоотверженно работают, откликнулись лесхозы области, оперативно прислали сюда необходимую технику. Некоторые работники почти трое суток не были дома. Люди понимают, что с поставленной задачей нужно справиться быстрее. После ночной работы - пару часов отдыха - и опять выходим на сдерживание пожара. Не можем допустить, чтобы ситуация стала неуправляемой", - подчеркивает гендиректор Брестского ГПЛХО.

Все усилия направлены на то, чтобы взять пожар в кольцо, локализовать и потушить его. Сложность в том, что не всегда к огню можно подобраться из-за отсутствия дорог. Эту задачу лесная охрана постепенно решает. За последнее время в Полесском лесхозе проложено более 50 км дорог, в текущем году введут в строй еще 13 км. Также вблизи деревни Теребличи к июню возведут два моста. Специалисты подчеркивают, что строительство дорог в Ольманских болотах является необходимостью, главная цель - обеспечение безопасности.

"Есть противники строительства дорог в заказнике. Согласен, здесь должен сохраняться особый режим. Но пожары уничтожают растения, гибнут звери, птицы, насекомые. Для тушения огня нужно хотя бы минимальное количество дорог, чтобы была возможность приехать, остановить его и контролировать. Бездействовать, когда уничтожается все живое, невозможно", - поясняет свою позицию собеседник.

В целом в лесах Брестской области сейчас довольно напряженная обстановка. С начала года в регионе произошло 82 пожара общей площадью более 700 га (без учета нынешнего в Полесском лесхозе). "Установилась сухая погода, возникают пожары в экосистемах. Ситуация нехарактерна для этого времени года, поэтому мы обратимся с ходатайством в облисполком о введении запрета на посещение лесов. Такое решение необходимо", - считает гендиректор Брестского ГПЛХО.

В прошлом году из-за сухой и жаркой погоды районы Брестской области закрыли леса для посещения в конце мая - начале июня. Этой весной, по всей видимости, такие меры примут на месяц раньше.-0-

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-