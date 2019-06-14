РЕПОРТАЖ: В Витебской области начался клубничный сезон

В Витебской области начался клубничный сезон. Если раньше жители самого северного региона страны могли угоститься только ягодами соседей из более южных областей, то теперь пришло время оценить вкус полезного лакомства, предлагаемого местными фермерами и филиалом "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", который единственный в регионе выращивает клубнику в промышленных масштабах. Как идет сбор урожая в хозяйстве, узнали корреспонденты БЕЛТА.

Ягодные плантации на предприятии занимают 4 га: 2 га - клубники, 1 га - голубики и по 0,5 га ежевики и малины, рассказывает ведущий агроном-садовод сельхозпредприятия Татьяна Барковская. Ароматные угодья расположены на месте старых теплиц. Руководство предприятия в свое время при разборе конструкций приняло правильное решение сохранить систему капельного полива, поэтому сейчас даже в небывалую жару ягодам хватает влаги, благодаря чему и сохраняется их насыщенный аромат и сладость.

К сбору клубники здесь приступили 7 июня. Буквально за несколько дней собрали почти 2 т продукции при достаточно высокой урожайности - 50 ц/га. На полях ежедневно трудятся от 50 до 100 человек. Это как местные жители, знающие о спросе на рабочие кадры в эту горячую пору, так и наемные работники, направленные через центр занятости. У каждого из них сейчас есть возможность заработать в день до Br50.

Рабочий день начинается "по холодку" - в пять утра, чтобы и людям было комфортно работать, и ягоду успеть не только собрать, но и доставить на реализацию в торговые объекты. Большим спросом здешняя клубника пользуется в областном центре, охотно ее раскупают и в Орше. Такую востребованность сами работники предприятия связывают не только с высокими вкусовыми качествами продукта, но и с доверием к продукции "Тепличного" в целом.

На уборке урожая встречаем и школьников - лишних рук сейчас в "Тепличном" нет, а любая инициатива только приветствуется. "Поработать на несколько часов берем всех желающих ребят с 14 лет. При этом с первых дней видно, кто пришел потрудиться. Таких поощряем: за качественную уборку и бережное отношение к ягоде - плюс 40% к заработку", - отмечает Татьяна Барковская.

Максим Ширин участвует в сборе урожая впервые. "Почему бы и не поработать, если есть такая возможность? Сейчас каникулы, время есть, а в лагерь поеду только в конце лета", - говорит парень. Свои первые деньги он планирует потратить на подготовку к школе и приятные сюрпризы для младших сестер.

Всего клубничный сезон на предприятии продлится около месяца. За это время в "Тепличном" планируют собрать порядка 30 т клубники. При этом не вся она пойдет сразу на реализацию. В июне на сельхозпредприятии ввели в эксплуатацию новый цех по производству замороженной продукции, поэтому часть ягод будет переработана. "Замораживание - самый экологичный и безопасный способ хранения овощей и ягод, который позволяет сохранить их качественные параметры, витамины и питательные вещества. Плюс ко всему такая продукция пользуется повышенным спросом в межсезонье", - отмечает генеральный директор "Витебскэнерго" Михаил Лузин.

По его словам, инвестпроект стоимостью около Br18 млн реализован за счет собственных средств "Витебскэнерго". В цехе установлено современное оборудование, включающее участок обработки сырья, скороморозильный туннель флюидизационного типа, морозильные камеры с общим объемом хранения 890 т. Для заморозки планируют использовать прежде всего собственное сырье. "За счет этого "Тепличный" стал фактически первым в стране производством замороженной продукции полного цикла", - подчеркивает Михаил Лузин.

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-