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23 августа 2019, 17:25

РЕПОРТАЖ: Вечер на хуторе близ Ельни, или Как поймать журавля

Конец августа у большинства людей ассоциируется с напряженными полевыми работами аграриев, подготовкой детей к новому учебному году и вступающей в свои права осенью. На болоте Ельня это время открытия сезона наблюдения за журавлями. Бердвотчинг обычно проводится в утреннее и вечернее время, когда на окрестные поля для кормления из глубины заказника прилетают порой тысячи птиц. Корреспонденты БЕЛТА решили отправиться на фотоохоту, выбрав в качестве места дислокации 100-летний хутор Сухие в Миорском районе.

Его хозяин Андрей Литвинов несколько лет назад вместе с другом выкупил заброшенное домовладение, а в 2017 году первым в районе с помощью государственной поддержки создал агроэкоусадьбу "Журавлиная Ельня". В этом году у него второй сезон работы. За это время здесь побывали несколько сотен человек из Беларуси, России, на несколько дней приезжали гости из Германии, Ирландии, Италии, вышедшие на белоруса через социальные сети. Их стремление посетить хутор понятно: вокруг раскинулось ароматное разнотравье полей, в паре километров лежит территория Ельни, дневное пристанище журавлей, а тишина, в которую органично вплетаются звуки живой природы, дарит умиротворение и настраивает на созерцательный лад.

Наше приключение начинается с инструктажа. "Хутор - территория тишины. В массовом потоке туристов я не заинтересован. Да и шумным компаниям с громкой музыкой здесь не место, ведь малейший звук или даже вид человека может спугнуть осторожных птиц или заставить изменить привычные маршруты, лишив это место очарованья", - подчеркивает Андрей Литвинов. Еще один важный нюанс касается времени "охоты". В эти дни журавли прилетают на поля в начале восьмого вечера. К этому моменту уже необходимо определиться с местом наблюдения (вариантов несколько) и засесть в засаду. Потом не подберешься: видят даже с расстояния в километр и сразу встают на крыло!

В путь отправляемся на хозяйской "Ниве". На вид непрезентабельная "старушка" с легкостью форсирует местные ухабы и водные преграды в виде луж. На часах - 17.00. Первая точка пути находится на болоте в 400 м от хутора. В зоне видимости отдыхают цапли. Потихоньку (на заброшенных сельских дорогах не разгонишься) выдвигаемся дальше. В окне мелькают вспаханные под озимые поля, периодически встречаются опустевшие дома некогда живых деревень.

На минуту притормаживаем у часовни Святого Архангела Михаила и Иоанна Крестителя.

Останавливаемся на одном из полей. Точка обзора великолепная! Слышно далекое курлыканье. Оно дарит надежду на скорую встречу с желанной целью и зажигает огонь азарта. На горизонте появляется первая стая в несколько сотен птиц, кружит клином на горизонте, выбирая место для приземления, но, завидев людей, птицы резко меняют направление полета и растворяются в поднебесье. Несколько кадров все же удается сделать. Слегка разочарованные результатом, отправляемся дальше.

Решаем двигаться к месту постоянной засидки, созданной местными охотоведами. Там, по словам хозяина хутора, частенько можно сделать удачные снимки птиц. На четырехметровой высоте в "избушке на курьих ножках", где места на троих едва хватает, Андрей Литвинов делится опытом сафари на журавля: "Даже здесь сидеть надо тихо, как мыши. Не раз бывало: чуть высунешь объектив из окна, чтобы навести прицел, и все - стая воспринимает это действие как прямую угрозу, поэтому тут же разворачивается и улетает".

Следующие полтора часа проходят под клекот невидимых глазу птиц в томительном ожидании хотя бы одной минуты, которая подарит возможность увидеть их близко. Цепочки журавлиных клиньев пунктирами расчерчивают вдалеке небо в сторону хутора. Слишком далеко! Видимо, чует засаду и притаившаяся в кустах лисица. Продемонстрировав свой шикарный рыжий хвост, лесная красавица в одну секунду скрывается в хмызняке. Еще несколько минут - и крики журавлей стихают. "Здесь ждать больше не имеет смысла. Все пролетели", - констатирует проводник.

Очередная остановка на возвышенности, с которой открывается чудесный вид заката. С грустью вздыхаем: в этой идеальной картинке не хватает главного элемента - журавлей! Время возможной вечерней встречи с ними стремительно тает… С заходом солнца длинноногие красавцы улетают ночевать в болота.

Незадолго до рассвета отправились ловить журавлей вновь. Подобраться к месту ночевки нескольких стай в плотном тумане удалось недостаточно близко. Боясь спугнуть пернатых, тревожно загомонивших при нашем приближении, мы затаились на приемлемом на расстоянии, чтобы, если повезет, сделать хотя бы несколько фото.

С первыми лучами солнца, робко пробившими паутину белесого марева, птицы начали взлетать. Большие и маленькие клинья на протяжении часа взмывали в воздух. На фоне светлеющего неба их силуэты напоминали загадочное представление театра теней.

Малейшие попытки встать строго карались стремительной сменой направления полета. Скрыться от зорких глаз журавлей даже в густом кустарнике не удалось. Оставалось только провожать их взглядом. "Сезон наблюдения длится до конца октября, приезжайте еще, чуть позже журавлей станет больше и они пообвыкнут, станут менее пугливыми", - подбадривает Андрей Литвинов.

И все же этот день преподнес приятный сюрприз: на обратной дороге от гостеприимного хутора на одном из полей мы заметили трех птиц, восковыми фигурами застывших в пределах видимости. Они как будто выжидали, когда их сфотографируют. Подарив на память о Ельне несколько замечательных кадров и позволив рассмотреть себя во всей красе, они не спеша взмыли в небо. Наша история закончилась хеппи-эндом. Какой будет ваша?

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

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