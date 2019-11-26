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26 ноября 2019, 17:17

РЕПОРТАЖ: Вековой опыт и традиции для 1000 и 1 ученика

Удивительное время настало для школы. Классическая коричнево-черная форма давно перешла в разряд музейных экспонатов. Рядом с выведенными мелом формулами учитель показывает медиаурок на интерактивной доске. В электронных дневниках отличников красуются не пятерки, а девятки и десятки. Но, как и сто лет назад, неизменной остается миссия - воспитывать грамотных, эрудированных, ответственных, добрых и честных личностей. В минской СШ №19, где корреспонденты БЕЛТА побывали в день празднования ее векового юбилея, относятся к своей задаче именно так.

Одна из старейших школ города выглядит внушительно, окруженная стадионом с футбольным полем, хоккейной, баскетбольно-гандбольной площадками, теннисными кортами. Очевидно, это не только дом знаний, но и место, где ребятам прививают хорошую привычку к физкультуре и спорту. А еще - к свободе творчества и самовыражения, исследованиям и новым открытиям.

За праўду, за шчасце, за лепшую долю

Вазьміся, мой дружа, пастой!

У крыўду не дайся, свайго дабівайся.

Адвага хай будзе з табой!

Стихи Янки Купалы в фойе неспроста. С 1945 года школа носит имя классика белорусской литературы, которому даже не снились те возможности к саморазвитию, что есть у современной белорусской молодежи. "Нам очень повезло. Мы живем в удивительное время, когда есть столько возможностей учиться и постигать новое, совершать открытия. Так что из нынешнего и последующих поколений получится что-то прекрасное. Мы способны и хотим совершать дела, которые изменят наш мир к лучшему. А начнем, конечно, с родного дома - Беларуси", - такие вот вдохновляющие слова можно услышать из уст одиннадцатиклассников СШ №19, а именно - ученицы 11 Б Кати Аль-Тахан. "Но самое главное - нам повезло с учителями, которыми мы гордимся, за которыми хочется следовать и достигать новых вершин. Один только Александр Фельдман - наша слава и гордость - чего стоит", - добавляет ученица.

Заслуженный учитель Беларуси с самой высокой квалификационной категорией Александр Маркович Фельдман - настоящая легенда. Его мы застаем на уроке математики у профильного 11 А. "Идет уже 52-й год моей работы в этой школе. Меняется коллектив, но во все годы у нас были замечательные учителя. Откровенно говоря, даже если школа и менялась как-то, для меня она все такая же. И ученики во все времена были и остаются хорошие, и в профильных, и в базовых классах. Как в смысле поведения, так и по способностям. Мне придает силы и энергии работа с молодежью, она дарит чувство гордости за все успехи ребят. Мы воспитываем хороших людей, с достойной базой, готовых поступать в вуз и продолжать учебу", - считает Александр Фельдман.

Один из таких перспективных молодых людей - лауреат специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Даниил Сидорик. Парень скромничает, говоря, что участвует в олимпиадах по физике, республиканском конкурсе технического творчества "Техноинтеллект". Он не просто участвует - побеждает. Про талантливых людей говорят "талантливы во всем". Даниилу хорошо даются и английский язык, и история. Он отлично выступал и на олимпиадах по химии, но когда их стали проводить в одно время с физическими, пришлось выбирать. Пожалуй, тот факт, что СШ №19 имеет статус "школы с углубленным изучением математики", а также такие учителя, как Александр Фельдман, Ольга Войнова, Оксана Лисовская и другие, в итоге определили выбор старшеклассника. За что он им всем благодарен.

Учитель высшей категории Оксана Лисовская - одна из семи выпускников СШ №19, которые вернулись в родную школу в качестве педагогов и остаются ей верны много лет. "Александр Маркович - мой классный руководитель, наставник, который и сейчас меня многому учит, - говорит Оксана Лисовская. - Вся моя жизнь связана с этой школой. Здесь училась, сюда пришла работать в 1980 году старшей пионервожатой, закончила пединститут и стала работать учителем математики. Здесь же встретила своего будущего мужа, мой сын оканчивал эту школу, отец работал здесь. Конечно, за столько лет многое менялось, но сохраняется дух настоящей школы, где любят детей, любят свое дело".

Зарождался этот дух, на самом деле, даже не в 1919 году. "Когда мы начали искать в архивах, то выяснили, что все начиналось с церковно-приходской школы в 1913 году. Это годы лихолетья - Минск переходил из рук в руки: немцы, поляки, большевики. Но найден машинописный лист, который отпечатан в октябре 1919 года, где перечислены школы города, в том числе и 19-я. Поэтому взяли за год основания 1919-й. Символично, что первое здание школы было на Привокзальной площади, на месте, где сейчас педагогический университет", - рассказывает бывший учитель географии Валерий Геллер-Данилович, который приехал на юбилей школы из Израиля. Вместе с другом - учителем истории Рудольфом Триченко (отцом Оксаны Лисовской) они стояли у истоков создания школьного музея. А перед этим, в 1974 году, организовали клуб следопытов, искателей отцовских подвигов "КСИОП-19". Активно поддерживал начинания директор Владимир Гуд.

"Золотое время, свобода творчества, сильный коллектив, - вспоминает Валерий Геллер-Данилович и перечисляет других директоров СШ №19, каждый из которых сохранял и приумножал добрые традиции учебного заведения. - Кстати, прикоснуться к истории школы можно в буквальном смысле. И речь не о музее. Перила школьной лестницы, по которой вы поднимаетесь, - 1937 года. Когда мы создавали музей, то старались найти побольше разных архивных материалов, артефактов. Особенно помогли две женщины, которые работали вахтерами, были глазами и ушами школы, знали каждого ученика. Брат одной из них - Нины Климович - строил эту школу в 1937 году. Она помнила те времена, когда в первые годы войны школа еще работала, потом в ее стенах разместился немецкий, следом советский госпиталь. После войны в одном здании соседствовали 19-я мужская и 23-я женская школы, тут же директора и преподаватели жили, рядом со школой был приусадебный участок".

Факты, воспоминания, зарисовки, архивные материалы легли в основу книги "Наша школа", которая подготовлена специально к вековому юбилею. Но пролистать эти страницы истории можно и в залах музея, который в этом году удостоен звания "Народный".

Руководитель музея Инна Шапкова ведет от экспоната к экспонату. Привлекает внимание парта старого образца. "За этой партой сидели ученики до войны, после войны. Пожалуй, вплоть до середины 1970-х годов. Я за такой еще успела посидеть - очень удобно, - признается хранительница музея. - Интересно детям посмотреть и на то, как их предшественники писали перьевой ручкой". Пишущая машинка, школьная форма - кажется, это было не так уж давно, но овеяно флером прошлого века.

В зале истории Великой Отечественной войны молодежь обычно замирает у портретов юных комсомольцев - участников подпольной организации "Андрюша". Немногим старше и даже ровесники современных школьников, они были вынуждены взять в руки оружие ради жизней близких и будущего своей страны. Останавливаются посетители у авиационной бомбы, которая несколько десятилетий пролежала на чердаке школы, пока для нее не нашлось свое место в музее.

Геологический зал - свидетельство времен работы Валерия Геллера-Даниловича: дети ходили в походы, собирали коллекции минералов, полезных ископаемых. Здесь хранятся кости доисторического мамонта, гигантский камчатский краб, все виды гранита, который использовался при строительстве станций Минского метрополитена и даже первая проба грунта.

В этнографическом зале среди традиционных в быту предметов неприметная деревянная колыбель. Инна Шапкова заверяет: колыбель подарена Якубом Коласом. Кстати, именно он в свое время настаивал на присвоении школе имени Янки Купалы. Теперь память о белорусском классике ученики сохраняют творчески: ставят спектакли, ходят в экспедиции по купаловским местам - Карпиловка, Окопы, Хоруженцы - и, вдохновленные, пишут собственные стихи и прозу. "Пока в музее создана небольшая экспозиция, посвященная Купале, но мы ее будем совершенствовать. Как и всю нашу площадку для научно-исследовательской, творческой работы учащихся", - отмечает Инна Шапкова.

С 2017 года школа является инновационной площадкой по республиканскому проекту: вузы выступают тьюторами при исследовательской деятельности учащихся. "Уже со второго класса вовлекаем детей в исследования, развиваем навыки и умения видеть проблему и формулировать ее, ставить цели и развивать из них задачи. В течение года в школе проходят три конференции - для разных возрастов. Правильно кто-то из ученых сказал: если ребенок в течение жизни не построил ни одного домика из кубиков, он не создаст ничего и будучи взрослым", - уверена заместитель директора по учебной работе, учитель-методист Светлана Дзюбенко.

Семь лет назад директорскую эстафету переняла Алла Жуковская. Причем она стала двадцатым руководителем учреждения. "Это большая ответственность - школа была известна и ранее не только в Беларуси, но и за ее пределами. Важно было не только сохранить традиции, но и приумножить их. Хочу похвастаться: последние шесть лет наше учреждение входит в тройку лучших в Минске. По итогам выполнения базовых показателей СШ №19 заняла почетное второе место в конкурсе "Лучшая школа столицы 2018", - с гордостью отмечает Алла Жуковская.

Сегодня в стенах школы постигают основы учебных предметов тысяча и один ученик. Примечательно, что примерно 70% из них - мальчики. Выпускники выбирают в основном технические специальности в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете.

Подрастает новая смена бойких, любознательных учеников - будущих новаторов, ученых, инженеров, IT-специалистов и других важных и нужных профессионалов. На уроке у Натальи Парченко все 32 второклассника тянут руку, чтобы сказать журналистам, за что они любят свою школу и чего ей желают. "Здесь классно. Мне нравится учиться. Хочу, чтобы всегда в школе были такие хорошие учителя", - говорит Варя Арабина.

Рядом Далимир Савчиц добавляет: "Хочется, чтобы она всегда была на первом месте, самая лучшая!" Артем Ярош тоже согласен, что учиться в СШ №19 приятно. "А еще наша учительница самая красивая и умная", - добавляет второклассник. И венец всех пожеланий звучит от маленькой, но рассудительной Даши Беляевой: "Хочу пожелать, чтобы наша школа еще долго стояла!"

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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