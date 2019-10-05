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05 октября 2019, 16:48

РЕПОРТАЖ: Витамины - в закрома, или Чем богата минская ярмарка

"Бриз", "вектор", "уладар", "журавінка", "ласунак", "джелли" - всевозможные сорта картофеля баррикадами прокладывают линии торговых рядов. Россыпи фасоли и грецких орехов, натюрморты из налитых соком помидоров, белобоких кочанов капусты, пушистой зелени и ароматного лавра сами по себе становятся украшением прилавков. Все, чем богата белорусская земля, и на что потрачено столько трудов фермеров и аграриев, можно в эти дни найти на ярмарках. За домашними продуктами по выгодной цене на самую крупную в эти выходные площадку у "Чижовка-Арены" спешат минчане даже из других концов города. Уйти без покупок никак не получится. В этом убедились и корреспонденты БЕЛТА.

На парковке у площадки свободных мест нет - многие приезжают на своем транспорте, ведь если уж запасаться продуктами, то целыми мешками. Впрочем, почти все продавцы предлагают доставку на дом.

А для ветеранов войны и труда, людей старше 80 лет, инвалидов I и II групп старше 70 лет предусмотрена дополнительная услуга. Волонтеры БРСМ даже небольшую покупку таких граждан помогут донести от торговой точки до стоянки, погрузить в специально выделенный партнерами акции автомобиль и вместе с покупателем доставить прямо до дверей его дома.

"Всего за час у нас уже 12 заявок. Сейчас как раз ждем машину и начнем развозить", - рассказал секретарь БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко. Парень признается, что и студенты на сельскохозяйственных ярмарках часто закупают картошку на целый блок. И особенно любят соленья, квашеную капусту. "Выходит значительно дешевле, чем в магазине", - отмечает Михаил.

Студенты ждут ярмарку у Дворца спорта (19-20 октября) - оттуда ближе нести покупки к общежитию. А вот для ветерана труда Лилии Статкевич площадка в Чижовке - самая любимая. Сюда едет с ул.Захарова специально.

"Мне тут нравится - аккуратно, выбор большой. Взяла три мешка картошки - молодежь поможет довезти. Спасибо им. Если посчитать, хорошая экономия: на ярмарке за килограмм просят 45 копеек, а на рынке за 75 копеек продают", - объясняет свой выбор пенсионерка. Тем временем волонтеры подкатывают тележку с луком очередного заказчика. "Почем лук? - интересуется Лилия Статкевич. - 70 копеек? И я куплю, пока время есть". И отправляется снова по рядам.

Ныряем в эти овощные кущи и мы. Что ни прилавок - то дары осени, выращенные преимущественно в Брестской или Гродненской областях. Иван Добровольский торгует всем, чем богато его подсобное хозяйство в Пинском районе: яблоки, помидоры, грецкие орехи, мускатные тыквы, тыквы сорта "Матильда", гигантская тыква неизвестного сорта - весом примерно 23 кг. "Продаю ее по 70 копеек за килограмм. Вырежу кусок любой формы, какой захотите", - предлагает Иван. Мед у него тоже на выбор: гречишный, липовый, рапсовый, но с разнотравьем. "Пчелы хитрые. Улей вывозишь, выпускаешь в поле рапса, а эта банда все равно может полететь не туда. Вот и получаются примеси. Зато - с изюминкой", - раскрывает секреты получения меда продавец.

Владимир Гришко на своих 60 сотках в Столинском районе нашел уголок для каждого овоща и фрукта. На его прилавке: кисло-сладкие яблоки, острый и болгарский перец, баклажаны, томаты, тыквы, кабачки, лук, чеснок, укроп, миниатюрные огурчики "артист". А грецкие орехи просто не оставляют покупателю шанса - полкило оказывается у меня в пакете.

"Орехи в этом году хорошо уродили. Ездила к себе на родину в Гомельскую область - там их много", - одобряет мой выбор Надежда Власова. А еще дает полезные советы: купив картошку в мешке, надо обязательно рассортировать ее и просушить, прежде чем закладывать на хранение в темное место. "Всегда так делаю. Еще обычно беру на ярмарке морковь - здесь можно выбрать именно ту, которую хочешь, и дешевле, чем в магазине, где в одной сетке хорошая может быть вместе с подпорченной", - считает хозяйка.

Для супругов-пенсионеров Игоря и Натальи Лесун личные 5 га в деревне Клепчаны Слуцкого района превратились в дополнительный источник дохода. Такую савойскую капусту, как у них, на всей ярмарке мало где сыщешь. А еще они предлагают фундук, цветную капусту и брокколи, букеты всевозможной зелени и перцы.

За выгодными покупками на ярмарку идут, в основном, рачительные хозяева, люди зрелого возраста, пенсионеры. Молодежи совсем немного.

Но есть и те, кто дела хозяйские совмещает с выходом в свет. Рита и Юрий Ковальчуки в поисках чеснока и капусты катят между рядов хозсумку на колесиках, уже под завязку набитую картошкой, яблоками, луком, морковью. Часть товаров упакована в заплечный рюкзак. А еще из одной сумки с любопытством выглядывают собачки Мила и Эля. "Приехали на ярмарку из Гатово. Не просто за покупками, но и прогуляться. Специально для наших девочек сшили осенние комбинезоны по такому случаю", - рассказывает Рита, пока ее питомцы позируют фотографу.

Неподалеку целые очереди выстраиваются возле рыбных прилавков и цистерн рыбхозов "Полесье", "Свислочь", "Селец" и других. Выбирают покупатели в основном зеркального карпа: одного такого богатыря купишь - всю семью накормишь. А если умеючи приготовить, то и косточки не проблема, отмечают хозяйки.

"А давай вовсе без карпа, чисто карасей возьмем, - слышится в очереди мужской голос. - Пожарим. Он вкусный, сладкий. Смотри, какой крупный, я таких никогда не ловил. И всего по Br3".

Ряд за рядом тяжелеют и мои пакеты с покупками. Зимой согреет морс из ганцевичской клюквы. Укрепит иммунитет полоцкий мед, который пчеловоды Волковы уже поколениями собирают в агрогородке Полота.

Займут свои места в моей домашней кладовой и другие полезности и вкусности, которые, к слову, еще можно успеть купить завтра на том же месте либо в следующие выходные и через две недели - сезон осенних сельхозярмарок, организуемых в Минске Главным управлением потребительского рынка, в самом разгаре.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-

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