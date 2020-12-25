РЕПОРТАЖ: Витебская семья в четвертом поколении хранит католические рождественские традиции

Праздник рождения Христа для католиков является одним из самых важных в году. Подготовка к нему длится почти месяц. Рождество объединяет и еще больше сплачивает людей разного возраста. Люди благодарят Бога за все хорошее, что произошло в году, и говорят друг другу много теплых слов и пожеланий на год грядущий. В католицизме Рождество всегда стоит выше праздника, который завершает календарный круг и начинает новый. Для витебчан Людмилы и Александра Шевкуновых Новый год всегда отходит немного в тень. Для них предрождественская суета всегда в радость. Предвкушение чуда и совместного с родителями и детьми времяпрепровождения дарит не меньше радости, чем само торжество. За праздничным столом сейчас собираются три поколения этой семьи, где вместе живут католики и православные. Однако до сих пор, уже в четвертом поколении, прекрасные хозяйки бережно хранят и передают подрастающему поколению давние традиции празднования католического Рождества.

Главная и неизменная рождественская традиция - отмечать праздник в родительском доме. Чета Шевкуновых и их сыновья - 11-летний Артем и 4-летний Матвей - после праздничной службы в храме отправляются к родителям Людмилы. Там все вместе накрывают стол. Перво-наперво под праздничную белую скатерть кладут сено.

"В деревне с этим проще, а в городе покупаем спрессованное сено в зоомагазине и храним в пакете", - рассказала Людмила.

На перину из сухой травы ставят тарелку или плетенку с самым главным блюдом - облатками (тонкий рождественский хлеб). Это аналогия яслей, в которых лежал младенец Иисус после рождения.

Интересен способ употребления облаток. Этим красивым, белым, похожим на миниатюрную картину хлебом принято делиться с близкими. Глава семьи берет первую облатку и обходит домочадцев по старшинству, те отламывают кусочек, возносят благодарность Господу, желают хозяину дома что-то хорошее на будущий год и получают пожелание в ответ. Поделиться облатками должен каждый член семьи по очереди.

Еще одно традиционное блюдо в семье витебчан остается неизменным уже ни один десяток лет.

"Моя мама на Рождество готовила блюдо, напоминающее кутью. Мы его называли слижиками. Это постное блюдо. Сначала из замешанного на воде, яйцах и муки теста выпекаются маленькие шарики, потом они смешиваются с соусом-заливкой из меда, мака, орехов. Благодаря такому соусу слижики становятся изысканным и ароматным лакомством", - рассказала мама Людмилы Ольга Хмелевская. Она принесла эту рождественскую традицию из родительского дома в свой. Артем и Матвей с нетерпением ждут бабушкины слижики на Рождество.

"Мы всегда соблюдаем кулинарные рождественские традиции. Кроме облаток на стол ставим 12 блюд. Перед трапезой старший в семье читает Библию", - отметила Людмила.

На празднике отдают предпочтение постным блюдам. "Моя мама пекла на Рождество блинчики с грибами, и я так делаю. Также готовим с дочерью овощные, крупяные блюда. Винегрет, салаты, картошка, грибы, жареная рыба - выбор довольно большой", - подчеркнула Ольга Хмелевская.

Еще женщина рассказала, как сильно ее мама чтила законы гостеприимства. На рождественском столе в их доме всегда стоял лишний прибор - для любого прохожего, который решит заглянуть к ним на огонек в такой святой праздник. "Больше всего запомнилось, как мама приглашала на Рождество двух одиноких соседок и одну бездомную старушку. Мы никогда не оставались в этот день только своей семьей, двери дома были открыты для всех", - поделилась воспоминаниями Ольга Хмелевская. И добавила, что к этому празднику в ее краях всегда относились серьезно, готовились к нему основательно.

Людмила бережет традиции, пришедшие от прабабушки, но и привносит свои, новые. Как-то раз в интернете она нашла рецепт имбирного печенья и ей захотелось испечь его на Рождество для сыновей.

Потом это лакомство перешло в разряд постоянных праздничных блюд. Обычно имбирное печенье выпекают всей семьей, разве что хозяин дома старается не мешать супруге и детям на кухне. Бабушка, если приходит в гости и застает процесс готовки, с удовольствием присоединяется к созданию кулинарного мини-шедевра.

Посещение храма на Рождество - тоже традиция, которую никогда не нарушают. Людмила с детьми (оба мальчика католики) ходит в костел. Артем служит в храме министрантом (помощником священника во время богослужений). По субботам он посещает занятия министрантов, где обучают, что нужно делать во время имши и чем помогать священнику. Мальчик, например, раскладывает книги, подает священнику необходимые предметы или держит кадило. Поэтому для него церковные службы нечто большее, чем чтение молитв и прослушивание проповедей.

Говоря о желании детей посещать праздничные службы, Людмила отметила, что ее сыновей никогда не приходится ни к чему принуждать. В храм на Рождество Артем и Матвей ходят с большим удовольствием. Им там очень интересно. Во время праздника рождения Христова в костеле появляется священнослужитель в образе святого Николая, вручает детишкам подарки. Мальчики и девочки заранее готовят сценки в воскресной школе, разучивают стихи, участвуют в конкурсе батлеек. "Раньше, в моем детстве, все церковные праздники отмечали тайком, католические традиции хранили внутри семьи. Это очень хорошо, что сейчас дети знают, кто такой Бог. Маленькому Матвею мы объясняем, что за праздник Рождество, что он означает", - рассказала Ольга Хмелевская.

Так совпало, что обе семьи - и Людмилы, и ее родителей - многоконфессиональные. Александр Шевкунов православный. Он с уважением относится к вероисповеданию жены, равно как и она - к его. Это приносит больше праздников в дом и еще сильнее объединяет всю семью. Возможно, примером такого отношения стали родители Людмилы - Ольга и Андрей Хмелевские. Мама Людмилы из семьи с крепкими католическими корнями, а ее супруг, как и зять, православный. "Мы не делим Бога, для нас он один, пусть вероисповедания у нас и разные", - пояснил Андрей Хмелевский.

Ольга Хмелевская родилась и закончила школу в агрогородке (тогда это была деревня) Будслав Минской области. Небольшой населенный пункт известен всем католикам Беларуси благодаря костелу Вознесения Пресвятой Девы Марии, который в народе называют храмом Матери Божьей Будславской. Мама женщины даже в советские годы, в условиях гонений и запретов на религию смогла привить дочерям любовь к Богу. Именно на ее примере и примере бабушки, жившей вместе с ними, маленькая Оля училась беречь в сердце негаснущую искру веры.

"Теперь отношение к верующим совсем другое. Я по-новому открыла для себя Бога. В детстве мне говорили, что он есть, и это воспринималось как нечто абстрактное. Сейчас, говоря с внуками о Господе, читая Библию, да и просто по жизни ощущаю его помощь и поддержку. И даже в храме общение со священниками стало другим. Я видела их важными, неприступными, а теперь они очень близкие прихожанам, располагающие к себе", - отметила женщина.

Вот так в двух семьях, а по сути, в одной большой и неразделимой, умеют хранить традиции предков. И даже разные направления христианства мирно уживаются под одной крышей. Ведь когда в семье царят лад и взаимопонимание, каждый стремится поддержать во всем любимого человека, то никакие внешние неприятности не могут нарушить душевного спокойствия и вбить клин между двумя половинками одного сердца.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-