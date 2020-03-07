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07 марта 2020, 15:52

РЕПОРТАЖ: "Вижу кончиками пальцев" - история витебчанина, который после потери зрения стал массажистом

С того времени, как Артем Стоцкий потерял зрение, прошло пять лет. До этого была учеба в магистратуре Полоцкого госуниверситета, работа на автосервисе в Новополоцке. Но судьба приподнесла испытание: у парня нашли опухоль головного мозга. Она была доброкачественная, ее смогли удалить, но не без последствий. Корреспонденты БЕЛТА встретились с Артемом и узнали, как ему удалось адаптироваться к новым реалиям.

Артему тогда было 25 лет. По его словам, он не сразу понял, что происходит. "Первый раз, когда сходил на обследование, вроде все было нормально. Потом вдруг зрение начало пропадать. Бегаю по стадиону или еду на машине, и раз - несколько секунд ничего не вижу, потом все возвращается", - вспоминает он.

Парень сходил к доктору еще раз. Вот тогда и выявили опухоль. После операции Артема частично парализовало, нужно было больше двигаться, восстанавливаться. Так в его жизни появился массаж.

"Ходить не мог, и мне посоветовали обратиться к массажисту. Сразу подумал: а чем он может помочь? Ну, расслабиться. Но я ошибался. После сеансов выходил, как будто в меня пружины вставили, стало реально легче", - рассказывает Артем.

Потом он стал задумываться, как самому освоить массаж. Ведь зрение здесь не главное. "Незрячие специалисты видят кончиками пальцев, они как глаза, - делится Артем. - Решил поступить в Гродненский медицинский колледж. Он единственный в Беларуси, где работают с незрячими. Там трудятся отличные специалисты, и я благодарен за знания, которые они дали".

Учиться было непросто, особенно первый семестр. Артем записывал на диктофон лекции и слушал их в общежитии. "Заочно медики не учатся, и это хорошо. А еще отлично, что я не мог подсматривать в шпаргалки. Как потом будешь людей лечить: искать что-то в книжках или гуглить?" - иронизирует молодой человек.

Перед распределением и выпуском из колледжа Артем искал себе место в учреждениях здравоохранения Витебска. Взяли молодого специалиста в поликлинику №1, с августа прошлого года он здесь трудится.

Люди на незрячего массажиста реагируют нормально - какая разница, если он выполняет свою работу руками. Для некоторых, кто стесняется своего тела, это даже плюс. "Зона комфорта у каждого своя. Массажист должен быть и психологом, ведь некоторые приходят не только из-за массажа, но и высказаться", - замечает Артем.

За время практики были разные случаи. Одна пациентка, например, решила пошутить. Она раньше у него была, а тут зашла в кабинет, талончик положила и молчит. Артем пытается заговорить с пациентом - в ответ тишина. "Думаю, ну ладно. Уже когда прикоснулся, говорю: вы же у меня были! Руки-то видят. Мы рассмеялись", - вспоминает массажист.

Артем увлеченно рассказывает о своей жизни. Он постоянно развивается в профессиональном плане, учится на различных курсах. Ему интересно в том числе направление восточной медицины, техника массажа лица.

Верный помощник Артему - смартфон. С его помощью он передвигается по городу, записывает на диктофон имена пациентов, время сеанса и другие важные моменты. Кроме того, парень - активный пользователь Instagram. Там он рассказывает о технике массажа, его пользе, пишет посты о себе и своих увлечениях.

Несколько лет назад Артем попробовал плести из бумажной лозы. Увлечение переросло в ремесло: он получил госсубсидию на развитие дела.

"В свое время плетение стало реабилитацией, сейчас это и способ сделать подарок своими руками. Вот и в преддверии 8 Марта коллегам подарил корзиночки с конфетами", - отмечает Артем.

При разговоре и мысли не возникает, что он незрячий. Крепкий, высокий, смотрит в глаза, с хорошим чувством юмора молодой человек. Для тех, кто его знает, он стал примером силы духа и оптимизма. Артем видит не только кончиками пальцев, он видит сердцем.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА.-0-

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