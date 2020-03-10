РЕПОРТАЖ: Вместе делаем одно дело: как в Кричеве работают с особенными детьми

Татьяна Одынец из Кричева - учитель-дефектолог, выпускница бизнес-школы, организованной по инициативе ПРООН в Беларуси. В родном городе Татьяна открыла небольшую частную практику, где помогает детям с особенностями развития и их родителям. Она учит ребят разного возраста говорить, правильно писать и читать, работает с детьми с аутистическими расстройствами. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, с чего начиналась инициатива учителя-дефектолога и как работают с особенными детьми.

"В какой-то момент я поняла, что могу больше, чем только помогать детям в своем дошкольном учреждении. Я работаю дефектологом уже 22 года. Опыт и силы убедили, что нужно делать что-то большее. К сожалению, проблем, с которыми сталкиваются родители и дети, меньше не становится. Это нарушение речи, аутистические расстройства, отставание в развитии и многое другое", - поделилась Татьяна Одынец.

С чего начинать частную практику, Татьяна не знала. На помощь пришла женская бизнес-школа "Я сама", проводимая по проекту ПРООН и Минэкономики. Ей рассказали, что все начинается с бизнес-проекта. С ним Татьяне помогала вся семья. После этого она стала слушательницей еще одной школы, уже в Чаусах. Обучение, победа среди других проектов и получение финансирования - на все это ушло около полугода.

"Начинать было страшно. А вдруг людям это не нужно, а вдруг не справлюсь? Сомнений было много. Но я уже не могла повернуть назад. По итогам бизнес-школы мой проект получил финансовую поддержку ПРООН. Нашли помещение и закупили оргтехнику и мебель, я разработала игры и составила учебные пособия. Еще не успела приступить к работе, а уже начали спрашивать: "Возьмете нас?". Конечно возьмем!", - вспоминает Татьяна.

Сейчас женщина работает с 22 детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Она проводит индивидуальные занятия с учетом физических возможностей, умственных способностей, усидчивости и интересов ребенка. Работает Татьяна и с родителями. "При любых нарушениях у ребенка в процесс обучения должны включаться родители. Потому что можно посещать много разных специалистов, но если не продолжать занятия дома - все усилия напрасны", - считает Татьяна.

"В больших городах много развивающих центров, но Кричев городок небольшой, тут не было возможности найти что-то похожее. Я даже не рассматривала вариант переезда в другой город. Здесь ведь тоже есть дети, которым нужно помогать. Благодаря проектам ПРООН у меня появилась возможность быть полезной в своем родном городе", - поделилась Татьяна.

Планы на будущее у женщины большие - развивать тех, кто нуждается в ее знаниях и помощи.

В Кричеве также работает Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где трудятся 12 человек. Сюда на занятия приезжают дети со всего района. В этом учебном году здесь обучаются 50 деток с особенностями развития, 18 из них - дети-инвалиды. Ребят привозит на занятия и отвозит домой школьный автобус, специально оборудованный под потребности и возможности детей.

"Этот автобус мы получили от Банка развития. Привозим и отвозим учеников несколько раз в день, в дороге их всегда сопровождает педагог. Это заметно облегчило жизнь родителям, потому что не у всех есть возможность самостоятельно привозить детей на занятия", - поделилась директор кричевского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Светлана Савченко.

Центр работает сразу по нескольким направлениям: организация образовательного процесса и социальная реабилитация, ранняя комплексная помощь и консультативная деятельность, социально-психологическая поддержка.

"Наша главная задача - не только дать особенным деткам знания, но и помочь им адаптироваться в обществе. Мы даем им базовые знания, прививаем навыки, развиваем творческий потенциал. Работать с такими детьми сложнее, чем со здоровыми, поскольку обычные книги и образовательные программы не подходят", - рассказала директор центра.

Методикам обучения уделяют особое внимание. Из новинок - сшитые вручную объемные книги.

"Такие книжки - одно из наших последних "изобретений". В эпоху интернета жить стало проще, все можно найти в сети. Вот и идею оттуда взяли. Каждую страницу книги можно трогать, что-то крепить на крючки, липучки, специальные зажимы. Здесь все крутится и вертится. Потому что детям необходимо развивать мелкую моторику", - отметила учитель и автор необычных пособий Татьяна Худалей.

Особый восторг у детей (да и у взрослых тоже) вызвала книга "Колобок". Здесь герой народной сказки путешествует прямо по страницам книги. Каждая страница - отдельная сцена, дополненная объемными картинками и двигающимися героями. На создание одной такой книги уходит несколько месяцев. Потому что нужно продумать каждое крепление и задание, чтобы детям было интересно.

"Мы постоянно совершенствуем методы работы. Общаемся с коллегами из других учебных заведений, посещаем семинары и практикумы. Мир не стоит на месте, и мы должны успевать за его развитием", - рассказала Светлана Савченко.

К каждому ребенку здесь находят особый подход. "Кому-то нужно быть в коллективе - так им проще адаптироваться. Кто-то предпочитает все делать самостоятельно и в одиночестве. Например, для детей с аутистическими расстройствами у нас везде размещены карточки с картинками. Там показан распорядок дня, как правильно одеваться и чистить зубы. Их места за столами и стульчики - все с отметкой. Таким детям нужно личное пространство, их день должен быть четко структурирован, иначе ребенок может начать волноваться и переживать. Нам важно их эмоциональное и психологическое состояние, настроение - от этого зависит успех всей работы", - отметила директор.

"Наши детки особенные. Многие из них совсем по-другому воспринимают окружающий мир, себя и других людей. И когда видишь их небольшие, но такие важные успехи - смог прочитать предложение, нарисовал картину или справился с заданием без помощи учителя - хочется работать еще больше. Такой вот у нас круговорот вдохновения", - поделилась Светлана Савченко.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-