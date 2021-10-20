РЕПОРТАЖ: Вниз по Ясельде: новый туристический кластер создают в трех районах Брестской области

О регионе экологического предпринимательства "Долина реки Ясельда" в Березовском районе заговорили несколько лет назад. Название будущему кластеру дала река, которая извилистой лентой протекает с северо-запада на юго-восток Брестской области, беря свое начало у Беловежской пущи и впадая в Припять в окрестностях Пинска, нанизывая на себя, словно бриллианты, болота, озера, притоки и каналы. Главным бриллиантом в этом ожерелье, безусловно, является заказник "Споровский". Ему и отведена ключевая роль в новом проекте "Ландшафтно ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения", который объединил три района - Березовский, Дрогичинский и Ивановский. Заявителем проекта выступил Березовский райисполком, а партнерами - Местный экологический фонд "Заказники Брестской области", Местный фонд развития сельских территорий и республиканский биологический заказник "Споровский". Проект стартовал в конце 2019 года, финансируется Европейским союзом и рассчитан на три года. Корреспонденты БЕЛТА побывали в экорегионе и познакомились с интересными инициативами и людьми, которые их реализуют.

Когда Иван и Валентина Карпуки, выйдя на пенсию, поселились на хуторе у деревни Высокое, агроусадьба не входила в их планы: супруги просто хотели сменить городскую суету на уединенную жизнь в родительском доме на лоне природы. Идею подсказали гости и заезжие туристы - уж больно места здесь красивые! Усадьбу окружает живописный старый сад, стена леса отделяет ее от дороги, с возвышенности открывается захватывающий вид на бескрайние Споровские болота.

"Муж сказал: может, давай попробуем? Так появилась наша агроусадьба "Заповедное". Вошли во вкус, и нам очень понравилось. Мы рады, что в туристическую привлекательность нашего региона вносим свою небольшую лепту, - говорит Валентина Карпук. - Само расположение агроусадьбы, ее аутентичность предполагают уединенный отдых. Нашим гостям нравится именно это. Мы стараемся принимать небольшие группы, до 15 человек. У нас отдых выходного дня, ночевок пока нет, но в скором времени, надеюсь, будут".

Агроусадьба "Заповедное" стала партнером заявки Стригинского сельисполкома "Применение экотехнологий в агротуризме", которая победила в первом конкурсе местных инициатив развития. На ее реализацию по проекту было выделено 11,2 тыс. евро. И сейчас в усадьбе подрастают два симпатичных гостевых домика-шалаша с панорамными окнами с видом на болото.

"Стены по периметру будут обустроены коробами, заполненными свежим сеном - для утепления и аромата. Оно будет обновляться. Старое сено можно будет вытряхнуть и накосить нового. Желающие смогут это сделать сами. Мы называем это дом-шалаш в современном стиле, потому что выполнен он из природных материалов: дерева, тростника и сена", - рассказывает Иван Карпук.

Крыша этого "отеля под звездами", как в шутку говорят хозяева, выполнена из тростниковых матов. Технологию их производства и станок, на котором прессуются стебли тростника, Иван Карпук придумал и соорудил сам, по собственным чертежам. Толщина одного такого мата - около 15 см. Проверка качества прошла во время первых осенних дождей - крыша в домиках-шалашах не протекла. "Когда-то все постройки были так покрыты - соломой или тростником, - замечает хозяин агроусадьбы. - Сейчас таких домов в округе очень мало. И мастеров, которые могут это сделать, к сожалению, не осталось".

Всего для проекта было заготовлено около 2 т тростника. "Так решают проблему зарастания болота и апробируют способы использования природных материалов - возвращаются к старому или придумывают новое, - отметила координатор проекта Алена Ополько. - Мы хотим, чтобы местные жители поняли, что рядом с заказником жить интересно и выгодно. Нужно научиться монетизировать это преимущество. Главное - не бояться и видеть возможность развития. Понемногу это уже начинает получаться. Раньше у людей было понятие, что заказник - это запретная территория".

"Проблема территории не в том, что ее надо охранять и ничего не делать. Чтобы она жила, как раз нужно активное участие человека. Потому что сами биотопы здесь сформировались под воздействием людей: столетиями эти болота выкашивались, тут не было ни одного кустика - все было скошено до травинки, - подключается к разговору директор заказника "Споровский" Вадим Протасевич. - Задача в том, чтобы местное население начало использовать ресурсы заказника. Для нас это проблема - тростники, а еще больше - ивняки. Тут столько вариантов их использования! Люди могли бы на этом зарабатывать".

Сейчас в Споровском ежегодно выкашивается до 1 тыс. га кустарника и растительности, проводятся чемпионаты по ручному сенокошению. Этого пока недостаточно, но первые результаты такого внимания к проблемам болота уже есть. "Уже два года подряд туристы просто с экотропы могут увидеть вертлявых камышевок. Встречаются коростели, дупели. Не надо никуда идти и часами сидеть в засаде. В прошлом году прямо на поле, где проходит футбол на болоте, чибисы гнездились и водили своих птенцов", - с гордостью отмечает изменения в заказнике его руководитель.

Здешние места впечатлили и привлекли своими возможностями и Наталью Строк. Большую часть своей жизни она прожила в Австрии, а влюбилась в родину мужа. Предпринимательская жилка взяла верх у деятельной натуры. Сначала она возглавила созданное по проекту социально-культурное учреждение "Высоковский эколого-этнографический центр", которое впоследствии выступило заявителем инициативы "Возрождение и устойчивое развитие козоводства на территории долины реки Ясельда". На реализацию инициативы была выделена максимальная сумма гранта - 11,4 тыс. евро. За эти деньги закупили более полусотни молодняка коз молочных пород, построили для них выгульные дворики, родзал. Сейчас для будущего потомства готовят ясельную группу. Следующий этап - строительство доильного зала. А в перспективе - и открытие домашнего зоопарка.

"Я влюбилась в этих животных. Мои родственники отмечают, что в основном я теперь говорю только о козах. Они чистоплотные, мудрые, дают такое огромное количество заботы и любви! Это животные не только для того, чтобы давать молоко или мясо. Они действительно социальные, чувствуют состояние человека и ведут себя соответственно - могут быть назойливыми и скромными, ласковыми и игривыми. У одной туристки после общения с ними даже многодневная мигрень прошла. Это не только работа, но еще и удовольствие. И потом это прибыльно: затраты на содержание козы в три раза окупаются ее молоком", - перечисляет преимущества козоводства хозяйка.

По условиям заявки полученное от козьего стада потомство заявители инициативы бесплатно раздадут желающим. Проблем со сбытом молока быть не должно. Созданный по проекту при сельисполкоме центр поддержки предпринимательства уже приобрел оборудование для производства сыра из козьего молока. Этим готов заняться один из местных предпринимателей. "Мы хотим показать, что этим бизнесом может заниматься целая семья. Люди смогут на этом зарабатывать и содержать себя", - делится Наталья Строк.

Всего по результатам первого конкурса финансирование получили 10 инициатив. Среди них и арт-пленэр "Полесский этюд", заявитель которого - отдел культуры Березовского райисполкома. Проводит мероприятие детская школа искусств Березы. Сам пленэр, которому отводится роль визуализации экорегиона, прошел в начале августа и вызвал большой общественный резонанс. На предложение поучаствовать откликнулись как художники-любители из разных уголков страны, так и профессионалы, среди них - профессор Академии искусств Евгений Шунейко, мастер экспериментальной живописи и перформанса Александр Родин.

"Мы планировали, что у нас будет 15 иногородних участников и столько же местных. В итоге было 72 человека. Звонили до последнего дня и даже в день открытия, - рассказывает координатор инициативы Татьяна Зданевич. - Наш пленэр проходил одновременно на семи площадках в четырех сельских советах. Участниками стали местные жители - дети, взрослые, молодежь. Приходили семьями и рисовали. Были и такие, кто впервые взял краски в руки. Мы всех обеспечили материалами. Люди выходили из домов, подходили к художникам, смотрели, как они работали, общались. Это огромная мотивация".

Картины с пленэра сейчас можно увидеть в помещении художественного отделения школы. Вскоре выставку покажут в местной галерее искусств, а затем в других районах - участниках проекта. Часть работ будет передана в заказник "Споровский", и ими смогут любоваться его посетители.

Эта инициатива, как и все другие, рассчитана на год и предполагает множество других мероприятий по вовлечению местных жителей в мир прекрасного, развитию их творческих способностей и самореализации. "Запланированы мастер-классы в технике живописи, батика, росписи по стеклу и дереву, использованию природных материалов. Мы учим местных жителей, как можно украсить свой дом, сделать сувенир своими руками, используя экологически чистые продукты. Выезжаем в районы, в деревни, проводим творческие промоакции, учим земляков любить природу через искусство. Это своеобразная изотерапия", - заключает Татьяна Зданевич.

В будущем организаторы намерены проводить арт-пленэры ежегодно. Помимо этого, их новая заявка об организации эко-арт-лагеря попала в число победителей уже второго конкурса местных инициатив. В отличие от первого в нем участвовали все восемь сельских советов экорегиона, расположенных на территории Березовского, Ивановского и Дрогичинского районов. Комиссия отобрала 11 лучших заявок, которые будут реализованы в течение следующего года. Еще пять инициатив вошли в резервный список.

Одновременно по проекту разрабатывается стратегия продвижения региона "Долина реки Ясельда". Исполнение этой дорожной карты возлагается на заказник "Споровский". "В свое время мы выступили инициаторами этого проекта, участвовали в его написании и сейчас не имеем права сделать так, чтобы все остановилось после его окончания. У нас большие планы, но пока их рано озвучивать. Вообще мы надеемся, что все эти инициативы войдут в шикарный туристический маршрут. Это будет кластерное взаимодействие. Люди поймут, что сообща работать намного проще. Они уже сейчас заинтересованы друг в друге", - подытожил Вадим Протасевич.

Светлана ВЕЧОРКО,

фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-