РЕПОРТАЖ: Волонтеры БРСМ вместе с духовенством провели акцию памяти в Тростенце

Среди печально известных в Европе нацистских лагерей смерти Тростенец занимает особое место. В годы Великой Отечественной войны эта крупнейшая фабрика смерти уничтожила более 200 тыс. человек. Прошло 75 лет, но белорусская молодежь помнит о печальных уроках войны. Сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец" состоялась акция "День Памяти". Здесь собрались активисты БРСМ - волонтеры движения "Доброе сердце" Минска и области, чтобы навести порядок и почтить память погибших. Участие в благотворительном проекте также приняли белорусское духовенство и корреспонденты БЕЛТА.

Глубже узнать историю памятного места юношам и девушкам помогла ознакомительная экскурсия, после которой ребята приступили к работе. Дружно взявшись за грабли, они очистили зеленую территорию комплекса от сухой травы и листвы, а также облагородили дорожки.

"Мы не должны забывать подвиг наших дедов и прадедов, которые отдали жизни за наше мирное сегодня", - отмечает ученица 10-го класса Привольненской средней школы Арина Ардяко.

Война оставила след и в ее семье. "Мой прадед погиб на войне, прабабушка была медсестрой, а двоюродный прадедушка стал одним из освободителей Берлина. Память о них в нашей семье передается из поколения в поколение", - рассказывает Арина. Девушка добавляет, что вместе с одноклассниками она не забывает о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в их поселке. Ребята всегда готовы помочь им по хозяйству, а также записать рассказы о героических подвигах.

Для ученика 10-го класса Тростенецкой средней школы Федора Южакова это первый опыт участия в подобных мероприятиях. Он впечатлен историей Тростенца и взволнован той информацией, которую сегодня узнал во время экскурсии. "Такие молодежные акции очень важны. Наши прадеды завоевали для нас Победу, и мы должны помнить, какую цену они за нее заплатили", - подчеркивает волонтер.

Его одноклассник Дмитрий Порох каждый раз с большим энтузиазмом принимает участие в волонтерских проектах: "У меня воевал дед, его отправили на фронт в 1943 году. Такие акции - возможность для меня через много лет сказать ему спасибо за подвиг, смелость. Я уверен, что таких проектов, которые позволяют нам не забыть историю своей страны, должно быть как можно больше".

Активисты союза молодежи трудились дружно и быстро справились с работой. Ровно в полдень у центрального монумента "Врата Памяти" состоялся митинг с участием волонтеров, руководителей и представителей основных конфессий, а также посольств Германии и Австрии в Беларуси.

"События, которые мы вспоминаем сегодня, недопустимы в жизни человека. И мы этим и другими днями памяти призываем всех людей переосмыслить свою жизнь, обратиться к себе. Хотелось бы, чтобы наша молодежь узнавала историю своей страны не только из школьных учебников, но и от живых свидетелей тех событий", - выступает на митинге протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода. Он обращается к молодежи с просьбой сохранять преемственность памяти и не забывать свои корни.

"Есть такое понятие, как самововлечение. И подобные дни, во время которых молодежь не только чтит память, но и трудится, вносит вклад в благоустройство памятников, обелисков, мемориалов, братских могил, помогают глубже понять ребятам, что они являются частью этой истории", - отмечает главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.

Он рассказывает, что его дети не единожды участвовали в подобных проектах. "И я спрашиваю у них, что они запомнили и насколько им это важно. И не сразу получаю ответ, ведь нет заученной фразы. Но я вижу, что у них после участия в таких проектах есть некие эмоциональные переживания, подтверждающие, что для них это важно. Потому что это было и это нельзя забыть. Это помню я, моя семья, и должны помнить мои внуки и правнуки", - подчеркивает Григорий Абрамович.

В свою очередь волонтеры БРСМ передали в Храм-памятник в честь Всех Святых землю из Александровского сквера, кладбища "Военное", мемориального комплекса "Зыслов" Любаньского района, деревни Скирмантово Дзержинского района, переправы у деревни Зембин Борисовского района. Земля была привезена в холщовых мешочках и во время митинга засыпана в капсулу.

Затем участники митинга проследовали на межконфессиональную молитву об упокоении душ убиенных. Она состоялась на месте сожженного сарая, где установлен гранитный постамент с надписью "Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 года". Представитель каждой конфессии прочитал молитву. Отец Алексей отслужил литию с участием мужского хора "Всехсвятский" под управлением регента Дмитрия Токмакова. Завершилось мероприятие возложением цветов.

"Сегодня мы понимаем, что отдать дань памяти людям, благодаря которым мы живем в мирной стране, - значит не просто прийти и возложить цветы к памятнику или монументу, а приложить какие-то усилия, поддержать порядок на этой святой земле", - отмечает координатор волонтерского движения БРСМ Роман Мамченко.

Мероприятие стало частью патриотической акции "Во славу общей Победы". По словам директора Белорусского культурного центра духовного возрождения Александра Гостева, с августа во всех регионах Беларуси началась активная фаза сбора земли с мест захоронения солдат Великой Отечественной войны.

"Акция "Во славу общей Победы" создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне. Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем останется земля с памятных мест войны, с мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стерло события и даты, эту землю мы собираем в одном пространстве крипты Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске для вечной молитвенной памяти. Таким образом будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной", - поясняет Александр Гостев.

Участникам акции предлагается привести в порядок мемориалы и воинские захоронения своих населенных пунктов, собрать сведения о военных событиях 1941-1945 годов в их регионе, о вкладе своих земляков в Великую Победу, набрать землю с военных захоронений и мест боевых действий. "В итоге каждый район Беларуси соберет эту землю в единую капсулу, которая будет накануне 9 мая передана в крипту нашего храма. Для каждой капсулы с землей, привезенной из районов Беларуси, будет отведено свое место. И каждый житель того или иного региона сможет прийти к нам в храм и почтить память всех жертв войны своей малой родины", - обращает внимание директор культурного центра.

"Мы продолжаем писать историческую книгу в крипте храма. Земля с родины - это символ, святыня, а обагренная кровью павших - вдвойне. Она - символический прах, за этой землей стоят конкретные люди, которые совершили подвиг и погибли за наше Отечество. Задача нашего поколения - сохранить мир", - подчеркивает Александр Гостев.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-