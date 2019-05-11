РЕПОРТАЖ: Вопрос №1 на селе - дороги: в Знаменском сельсовете обустраивают улицы за счет грантов

Знаменский сельский Совет находится на западе Брестского района. Рядом проходит граница с Польшей и Украиной. Сельсовет, используя возможности своего месторасположения, участвует в программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" и реализует проекты по обустройству улиц в агрогородках, чтобы сделать жизнь на селе более привлекательной и комфортной. Корреспонденты БЕЛТА лично убедились, что инициативность местных властей и жителей меняет населенные пункты.

Знаменский сельсовет объединяет 12 населенных пунктов, в которых проживают около 5,3 тыс. человек. Из них 60% - жители крупных агрогородков Страдечь и Знаменка. Они оба активно разрастаются, появляются новые кварталы застройки. Задача местных властей - в первую очередь обеспечить районы строительства коммуникациями и дорогами. В сельсовете пришли к выводу, что одним из вариантов финансирования обустройства новых улиц может стать привлечение международных грантов. Вместе с зарубежными партнерами пять лет назад они выиграли конкурс проектов по программе "Польша-Беларусь-Украина".

"В 2014 году в квартале новой застройки в Страдечи было построено 3,4 км улиц с гравийным покрытием. Решили снова поучаствовать в этой программе. В прошлом году выиграли конкурс и вместе с польскими и украинскими коллегами реализуем проект по улучшению доступности приграничных территорий. У нас предусматривается строительство и асфальтирование уличной сети квартала новой застройки в Знаменке общей протяженностью 2,7 км", - вводит в курс дела председатель сельсовета Сергей Головенко. Сумма гранта Евросоюза - 240 тыс. евро, еще 24,1 тыс. евро составят средства бюджета.

Технически реализация проекта уже началась, но к строительству специалисты пока не приступили. Сейчас проходит конкурс по выбору подрядной организации. Начало работ намечено на конец мая - начало июня. Ожидается, что к осени они будут завершены.

Сергей Головенко предлагает нам съездить в новый квартал Знаменки вместе со своим помощником - старостой агрогородка Василием Герасимуком. Человек опытный, в этой должности с 2004 года, он знает обо всех заботах сельчан.

"В деревне сейчас главный вопрос - дороги. И мы ищем возможности для решения проблем. В этом квартале заасфальтируют две улицы, одна из них ведет к железной дороге. В основном здесь строятся молодые семьи, многодетные, некоторые уже переселились. Думаю, с улучшением инфраструктуры дома станут вводиться в эксплуатацию быстрее", - считает староста.

Под индивидуальную застройку в Знаменке выделено около 80 земельных участков, которые получили как жители этого агрогородка, так и ближайших населенных пунктов. Дома на разной стадии строительства. Кто-то только начал возводить коробку, другие кроют крышу, некоторые уже занимаются внутренними работами. Один из них Иван Волин.

Строительством собственного дома мужчина занимается с 2014 года. Рассчитывает, что через год-два его семья, в которой растут двое детей-дошколят, отметит новоселье. "Хорошо, что есть коммуникации: нам провели электричество, воду, связь. Хотелось бы, чтобы асфальт скорее положили, потому что весной и осенью сюда бывает проблематично проехать, везти материал к стройке, - заметил глава семейства. - Мы довольны участком. Недалеко железная дорога, остановка общественного транспорта, школа, садик, магазин. С асфальтированием дороги будет очень удобно".

Председатель сельсовета подчеркивает важность инициативы не только местных властей, но и самих жителей. "Все делается для удобства и комфорта людей. Мы уже обсуждаем новый проект по программе "Польша-Беларусь-Украина", которая начнется с 2021 года. Хотим пристроить к школе в Знаменке спортивный зал. Польские партнеры из гмины Вишнице нас поддерживают, будем работать", - сказал Сергей Головенко. Он добавил, что наработан еще один хороший опыт благоустройства улиц: сельсовет берет на себя организаторские функции, привлекает средства граждан и другие источники финансировании, техникой и материалами обеспечивают сельхозпредприятия, дорожники, лесхоз. Таким образом в агрогородке Страдечь благоустроены три улицы.

К беседе подключается староста этого агрогородка Константин Столяров. Он считает, что для доброго дела необходим пример. "Инициируем наведение порядка - сами принимаем участие: председатель сельсовета, депутаты, работники. И люди понимают, что не нужно писать жалобы, вместо них дома порядок никто не наведет. Жители должны в этом участвовать, ухаживать за землей, создавать красоту для себя, своих детей", - отметил он.

Например, жители сельсовета обновили в Знаменке обелиск на братской могиле и благоустроили прилегающую территорию. Молодежь и люди старшего поколения убрали мусор, посадили аллею Славы из 37 серебристых кленов. Осталось только заасфальтировать ведущую к памятнику дорожку. "Уход за воинскими захоронениями - наш священный долг. Погибшие воины завоевали для нас Победу, право на мирную жизнь. Навести порядок на их могилах - меньшее, что мы можем сделать", - сказал Константин Столяров.

Староста Страдечи приглашает нас побывать на реконструируемом стадионе. Раньше на поле можно было проводить соревнования районного уровня, со временем спортивный объект перестал соответствовать необходимым стандартам. "Решили расширить площадку, убрать лишнюю растительность. Откликнулись игроки нашей футбольной команды, помогают руководители предприятий, предприниматели. Планируем привезти сюда песок, выровнять поле", - добавил Константин Столяров.

Ожидается, что к началу учебного года стадион будет встречать любителей здорового образа жизни обновленным. Помимо футбольного поля и гандбольной площадки там планируется при необходимости заменить устаревшие конструкции, оборудовать сектор для метаний и площадку для изучения правил дорожного движения, установить лавочки и навесы.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-