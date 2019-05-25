РЕПОРТАЖ: Вот оно какое наше лето - яркое и безопасное

Некоторые дети и подростки правила дорожного движения знают лучше взрослых. Александр Плешак, шестиклассник минской средней школы №67, как раз из таких. Юный инспектор движения мечтает в будущем сдать на права и сесть за руль автомобиля и мотоцикла. А пока учит сверстников и младших школьников ПДД, иногда дежурит на дорогах перед школой после занятий. Еще Саша участвует в тематических акциях ГАИ, где с ним и познакомились корреспонденты БЕЛТА.

Саша вместе с друзьями, такими же, как он, инспекторами движения, и взрослыми "коллегами" из ГАИ Московского района напоминает автолюбителям, что с 25 мая в Беларуси стартовала акция "Внимание - дети!". До 5 июня водители обязаны ездить с включенным ближним светом. Помогают ребятам и ученицы правовых классов школы №67. Дети просят водителей не превышать скорость, включать ближний свет, быть внимательными у школ, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах. Вручают на память свои рисунки-листовки, посвященные безопасному поведению на дорогах, с датами акции "Внимание - дети!". И, конечно, желают доброго пути.

Старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко подчеркивает, что у дороги нет каникул. ГАИ вместе с педагогами проведут в школах и детских садах акции, викторины, профилактические беседы, во время которых напомнят о соблюдении ПДД. Сама Любовь Трепашко частый гость в 67-й школе. Рассказывает детям о правилах дорожного движения, проводит конкурсы и игры. У многих школьников они вызывают неподдельный интерес. Неслучайно не пустует и центр безопасности дорожного движения, открытый в Московском районе столицы на базе школы №208.

Центр можно назвать автошколой для детей. Плакаты с дорожными знаками, ноутбуки с тестовыми учебными программами ПДД. Восьмиклассница Аня Пашкур до того, как отвлеклась на журналистов, успела правильно ответить на 9 вопросов из 30. Сомневаться, что ей удастся справиться с остальными, не приходится. Как юный инспектор движения она регулярно рассказывает о безопасном поведении на дорогах на специальных занятиях в своей школе - и малышам, и сверстникам. А значит, ПДД знает назубок.

А еще Аня мечтает в будущем получить права и считает, что для этого создала хороший задел. По крайней мере скидка на обучение в автошколе ДОСААФ ей гарантирована - благодаря участию в летнем проекте "Я - будущий водитель". Дети со всего Московского района учат в центре ПДД, затем сдают экзамен сотрудникам ГАИ. ДОСААФ проводит для ребят бесплатные мастер-классы по вождению карта, мопеда, а для тех, кому есть 16, и мотоцикла. По итогам обучения дети и подростки получают сертификат, дающий им право на внеочередное зачисление в автошколу, скидки на обучение.

В центре ребята учат не только ПДД, но и осваивают навыки оказания первой медицинской помощи. Здесь же проводятся занятия по ОБЖ, а после получения в 2016 году статуса городского ресурсного центра по формированию культуры безопасной жизнедеятельности - еще и методические занятия для педагогов.

Заместитель директора по воспитательной работе школы №208 Ольга Асташова отмечает важность центра для воспитания грамотных и взаимовежливых участников дорожного движения. Но дело, по ее словам, не только и не столько в нем, сколько в системной работе с детьми. И сами школьники в этом очень помогают. С 27 мая в Московском районе стартует неделя безопасности, в школе в ее мероприятиях задействуют юных инспекторов дорожного движения, первичную организацию ОСВОД и клуб юных спасателей-пожарных. Ребята еще раз напомнят одноклассникам о правилах безопасности на летних каникулах.

И все же ответственность за благополучное лето лежит в первую очередь на взрослых. В ГАИ просят родителей почаще напоминать своим детям о соблюдении ПДД и, конечно, быть для них примером. На этом сотрудники Госавтоинспекции акцентирует внимание, посещая трудовые коллективы и организации во время акции "Внимание, дети!", где рассказывают не только о необходимости включать ближний свет фар, но и о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Светлана САВКО,

фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-