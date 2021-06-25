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25 июня 2021, 17:00

РЕПОРТАЖ: "За неделю спасли несколько человек" - сотрудники ОСВОД о работе на водоеме в Дроздах

Пока одни страдают от жары, скрываясь от нее в помещениях с кондиционерами и вентиляторами, другие стараются не упускать летние дни и как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Любители солнца, бронзового загара и купаний массово бегут от городской духоты на берега водоемов не только в выходные, но и в будние дни, поэтому на столичных пляжах ежедневно случаются аншлаги. Корреспонденты БЕЛТА последовали их примеру и на короткое время скрылись от офисной рутины на водохранилище Дрозды. Правда, не для того, чтобы отдохнуть и позагорать, а с целью узнать у сотрудников станции ОСВОД о ситуации на столичных водоемах, о том, часто ли приходится спасать людей в купальный сезон и по каким причинам происходят несчастные случаи.

Знойная жара, шум прибоя, запах воды. Белое здание, палуба с яркими оранжевыми спасательными кругами, моторная лодка и мужчины с биноклями, внимательно наблюдающие за людьми на пляже на другой стороне водоема. Такая картина возникает перед глазами на спасательной станции ОСВОД в Дроздах. Ответственным за объект здесь закрепили начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрия Храпкова.

"Летом на столичных пляжах всегда собираются аншлаги, особенно в выходные дни, но при неимоверно жаркой погоде последней декады июня сюда потянулось рекордное количество людей. В четверг днем на пляже к середине дня уже находилось около 2 тысяч человек. Чем больше отдыхающих и купающихся, тем выше вероятность несчастных случаев, которые по стране участились, поэтому спасательные станции сейчас работают в усиленном режиме", - рассказал он.

С 1 мая на столичных водоемах работает восемь спасательных станций и девять сезонных постов. В общей сумме на них трудятся более 250 человек, мониторящих обстановку и готовых в любой момент прийти на помощь. "Каждый водоем имеет свои особенности. А на Минском море к тому же работает прокат гидроциклов и моторных лодок, что требует особого внимания от спасателей, ведь неаккуратные поездки периодически заканчиваются травмами, - отметил Дмитрий Храпков. - Водохранилище Дрозды находится в черте города и отдыхающих здесь всегда много. Пляж не самый большой и зачастую люди идут купаться в необорудованные для этого места. Глубина и заросли, которые закрывают обзор спасателям, делают такие территории крайне опасными. В том числе здесь есть гидротехническое сооружение, которое привлекает любителей острых ощущений".

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды для недопущения нарушения правил безопасности у воды. Раз в час они проезжают на моторной лодке запрещенные для купания места, особое внимание уделяя дамбе, а также ежедневно организуют рейды с участковым инспектором, во время которых составляют протоколы. "Штрафы не любит никто, но именно такое наказание - самая действенная мера в отношении тех, кто, пренебрегая неоднократными предупреждениями, идет купаться в запрещенные места. Методы довольно жесткие, но по большей части именно благодаря такой работе получается снижать количество несчастных случаев на воде", - рассказал начальник водолазно-спасательной службы.

Полдень. Температура воздуха продолжает подниматься, количество людей на пляже стремительно увеличивается. На спасательной станции дежурят старший моторист Александр Колос и водолазы Илья Бондалетов и Павел Быстров, готовые в любой момент принять информацию о тонущем человеке и выехать на помощь. Но пока на водоеме спокойно, поэтому они просматривают территорию объекта через бинокль и готовятся к очередному профилактическому рейду.

Надеваем спасательные жилеты, садимся в моторную лодку и резко стартуем от палубы вместе со спасателями. Шум мотора, сильный ветер и брызги воды. Но эти приятные ощущения вмиг исчезают, когда подъезжаем к первым нарушителям, которые купаются вместе с ребенком в запрещенном месте. Спасатели просят отдыхающих переместиться на пляж, быть осторожными на воде и внимательно следить за ребенком. "Часто приходится спасать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто переоценил свои спортивные возможности, попытавшись переплыть водоем. Недавно вытащили из воды двоих пьяных мужчин. Один из них решил переплыть водоем, начал тонуть, друг поспешил на помощь, но тоже оказался в опасном положении тонущего. А на неделе спасли уже трезвого мужчину, который доплыл до середины водохранилища, но на оставшуюся часть сил не хватило. Периодически среди тонущих оказываются и дети, за которыми недостаточно внимательно следили родители", - рассказал Илья Бондалетов.

Информация о тонущем человеке обычно поступает непосредственно на станцию. Спасателям называют зону или квадрат бедствия, куда они незамедлительно выезжают. "Есть две ситуации: человек находится все еще на поверхности или он уже под водой. В первом случае прибываем на место, бросаем спасательный круг, протягиваем лестницу или сами прыгаем в воду, чтобы помочь, после чего смотрим на физиологическое состояние потерпевшего, проверяем, есть ли переохлаждение или солнечный удар, доставляем в медицинский пункт на станцию и оформляем карточку спасенного. Во втором случае, когда человек уже находится под водой, необходимо действовать еще быстрее. Есть пять минут, чтобы его спасти, после мозг отмирает и человек гибнет. Поэтому не устанем повторять: оценивайте свои силы адекватно, не заплывайте далеко, старайтесь находиться в поле зрения спасателей и других людей, и особенно внимательно следите за детьми", - отметил водолаз.

Проезжая на моторной лодке водоем, спасатели подплывают к буйкам, расположенным недалеко от пляжа. Их размещают на глубине 1,75 м. За яркими оранжевыми элементами в блестящей от солнечных лучей водной глади наблюдаем массу людей в разноцветных купальниках, которые беззаботно плавают, играют и громко смеются. "Среди нарушений, которые фиксируются обычно на пляже, - распитие алкогольных напитков и острое желание заплыть за буйки, но здесь на лодке всегда дежурит человек, который предупреждает подобные ситуации", - подчеркнул Илья Бондалетов.

Рейд со спасателями заканчивается, но покидать райское местечко совсем не хочется, поэтому заглядываем на пляж. Разноцветные полотенца и сумки разбросаны на траве и песке, взрослые и дети загорают, играют в волейбол, строят замки из песка и плещутся в воде. Так, в небольшой тени под кровлей деревьев разместилась компания школьников, которые проводят на водохранилище чуть ли не каждый день. "Сейчас каникулы. Нет смысла сидеть дома, надо проводить свободное время максимально насыщенно. Часто ходим на водохранилище. Выбираем Дрозды. Сюда легко добраться, здесь чистый пляж, нет зарослей и буйки расположены от берега на довольно значительном расстоянии, что позволяет вмещаться большому количеству людей, не толкаясь и не мешая друг другу. Спасатели, кстати, здесь тоже всегда дежурят", - поделились мнением ребята.

А вот молодой девушке Ангелине отдыхать на водохранилище в Дроздах не очень нравится. "Люблю более спокойные места. Часто выбираюсь с друзьями на Вячу, где есть благоустроенные пляжи газонного типа, скамейки с навесом, раздевалки. Там и загорать, и купаться нравится, никто не мешает".

Мама в декрете Алена сегодня открыла сезон. На столичный пляж она выбралась впервые за три года. "Провели возле водоема несколько часов. В первую очередь смотрела на воду - здесь она чистая и очень теплая. Люди ведут себя осторожно. Не толкаются, есть место на пляже для ребенка, чтобы он поиграл. Имеются кабинки для переодевания, детская площадка. Все понравилось. В следующий раз попробуем выбраться всей семьей", - сказала женщина, уходя с пляжа с уверенностью в том, что вернется.

Марина ШАФРАН,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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