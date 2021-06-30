РЕПОРТАЖ: За приятными покупками и иммунитетом: как проходит вакцинация от COVID-19 в ТЦ "Столица"

Пандемия коронавируса внесла и вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь: маски на лицах стали обыденностью, а не предметом праздничных карнавалов, антисептик превратился в ежедневное гигиеническое средство, а с 25 июня столичные торговые сети и развлекательные центры стали не только предоставлять возможность совершить приятные покупки, но и вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как работает пункт вакцинации в ТЦ "Столица", какие вакцины предлагают населению и насколько заинтересованы в них люди.

В Минске сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках по месту прописки, в дополнительных пунктах 11 стационарных организаций здравоохранения и 28 пунктах в столичных торговых сетях и развлекательных центрах. Среди них ЦУМ, ГУМ, универмаг "Беларусь", Комаровский рынок, ТРЦ "Титан", ТРЦ "Галерея Минск", ТЦ "МОМО", ТЦ "Глобо", ТЦ "АутЛето", ТД "Ждановичи", а с сегодняшнего дня к ним присоединился и торговый центр "Столица".

В обеденное время в подземном здании немногочисленно, однако каждый проходящий по третьему этажу с интересом засматривается на витрину с большим голубым плакатом "Пункт вакцинации от COVID-19". Есть и те, кто заходит внутрь помещения, расположенного напротив выхода к костелу святых Симеона и Елены (Красный костел). Ранее здесь размещался большой СПА-салон, а сейчас на его месте оборудована комната для ожидания вакцинации и помещение для проведения процедуры.

График работы пункта: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной. На выбор две вакцины: российский "Спутник V" и китайский SARS-CoV-2 (Vero Cell) корпорации Sinopharm.

Сегодня на новом участке работают врач-хирург УЗ "5-ая городская клиническая больница" Сергей Чуйкин и медсестра Валерия. Перед вакцинацией доктор проводит общий медицинский осмотр желающих вакцинироваться, задает вопросы касательно самочувствия и наличия хронических заболеваний. "Противопоказаниями для вакцинации являются возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, острое инфекционное заболевание или обострение хронического. Данные моменты выясняют при общении с человеком. Большинство пациентов ни на что не жалуются, о серьезных хронических заболеваниях не сообщают. За полтора часа приема прививку сделали семь человек и лишь один сказал, что страдает эпилепсией. Таким людям предлагаем прививаться в поликлинических условиях, где смогут оказать более серьезную помощь при осложнениях", - рассказал Сергей Чуйкин.

Как подчеркивает доктор, для того чтобы сделать прививку в пункте вакцинации, людям также необходимо иметь при себе белорусский паспорт. Иностранным гражданам услугу вакцинации в пунктах столичных торговых сетей и развлекательных центров не оказывают, им необходимо обращаться в учреждения здравоохранения.

После проверки самочувствия желающим привиться от COVID-19 рассказывают о рекомендациях после вакцинации - в течение суток противопоказано мочить место прививки водой, три дня не рекомендуется употреблять алкоголь и заниматься тяжелым физическим трудом, а также предупреждают о возможных побочных эффектах. "Под побочными последствиями понимают нормальную реакцию организма на введение в него чужеродного белка или патогенного микроорганизма. Чаще всего вакцинированные граждане сталкиваются с повышенной температурой, ознобом, головной и мышечной болью, общей слабостью. Эти симптомы проходят в течение от одного до трех дней после вакцинации", - отметил врач-хирург.

Одним из тех, кто сегодня в числе первых прошел вакцинацию, стал инженер Леонид Давыдов. Пообщавшись с врачом, мужчина получает первую дозу препарата, после чего проходит в комнату ожидания. "Просят подождать пять минут. Проверить, нет ли яркой ответной реакции организма на вакцину, - рассказал мужчина. - Здесь предлагают два препарата: российский и китайский. Выбрал "Спутник V", потому что большинство знакомых именно им прививались. Сомнений в том, делать или не делать прививку, не возникало. Когда началась вакцинация, сразу решил, что мне точно надо. Побочных эффектов не боюсь, ведь их пережить явно легче, чем коронавирус".

Следом за Леонидом вакцинироваться идет молодая девушка Ульяна Суханова. По ее словам, она прививается в связи с тем, что в скором времени уезжает отдыхать за границу. "Поездка совсем скоро, начала расстраиваться, что не успею вакцинироваться, ведь в больницах довольно большие очереди. Пункты открыли вовремя. Понравилось, что нет большого скопления людей, процедура прошла быстро и безболезненно. Даже не заметила, хотя прививок боюсь. Вторую тоже приду делать сюда", - отметила минчанка.

Время идет, очередей не возникает. Люди просто сменяют один одного. Так, очередным посетителем пункта стала женщина средних лет Татьяна, которая прямо со входа в помещение попала на первичный осмотр к врачу, удивленно заметив при этом: "Так быстро все проходит, что даже опомниться не успеваешь". Выяснилось, что пункт в торговом центре находится недалеко от ее дома, вакцинироваться она хотела давно, поэтому решила не откладывать задуманное в долгий ящик. "Выбрала российский "Спутник V", им прививался супруг. Побочные эффекты его стороной не обошли, первые сутки было тяжело, но потом отпустило. Если честно, надеюсь, что мой организм полегче отреагирует, но даже если и нет - главное, что начало формированию иммунитета от коронавируса положено. Болезнь все-таки страшная и не хотелось бы перенести ее в худших вариантах", - отметила Татьяна.

В течение часа вакцинироваться в пункт пришла еще одна женщина, которая работает недалеко и решила быстро сделать прививку в обеденное время. Вакцинация у нее, как и у других посетителей, заняла менее 10 минут. "Пункты позволяют экономить время, вакцинация приходит очень быстро. Не надо записываться, ждать дня, а после сидеть в очереди. Пришел, сделал дело, ушел. Хорошо, что в городе их много. Населению предоставили возможность выбирать место в наиболее удобной для них локации, что предупреждает большие скопления людей в одном месте", - отметила женщина, убегая после прививки на рабочее место.

Пункт вакцинации сегодня также посетил главный врач УЗ "5-ая городская клиническая больница" Ярослав Кузнецов, который отметил, что желающих вакцинироваться с каждым днем он наблюдает все больше. "Когда была создана вакцина от бешенства, к ней тоже относились подозрительно. Сейчас у населения не возникает вопросов, делать прививку после укуса бешеного животного или нет. Я к тому, что не стоит скептично относиться к вакцинам от коронавируса. Я видел людей на искусственной вентиляции легких, борющихся за жизнь, наблюдал последствия болезни, поэтому могу с точностью заявить, что лучше сделать прививку и обезопасить себя, чем пережить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме с пораженными легкими, сильной болью и ломотой в теле и другими негативными ощущениями. Но выбор, конечно, каждый имеет право делать самостоятельно", - подчеркнул главврач.

Марина ШАФРАН,

Фото Оксаны МАНЧУК,

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