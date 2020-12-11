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11 декабря 2020, 11:07

РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси

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Австриец Элмар и белоруска Александрина познакомились в 2004 году в Минске на ул. Интернациональной. Говорят, что все произошло, как в известной песне: "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". За 16 лет пара жила во многих странах, за границей родили четверо детей. Семья колесила по миру, но в 2018 году решила обосноваться в белорусской столице - родном городе Александрины. Когда грянула пандемия, они собрали вещи, приобрели дом на колесах и отправились в путешествие по Беларуси. Деревня Изубрица Верхнедвинского района на севере страны так приглянулась Элмару и Александрине, что они сначала здесь купили дом, затем открыли эспрессо-бар, а потом, поразмыслив, и вовсе остались жить. В глубинку, окруженную лесами и озерами, отправились и корреспонденты БЕЛТА, чтобы узнать, как адаптировались новоиспеченные сельчане, часто ли встречают диких животных возле дома и о чем после переезда мечтают Элмар и Александрина.

В интернациональной семье Эргеров говорят на четырех языках: белорусском, немецком, русском и английском. У Элмара и Александрины две дочери и два сына. Тереза родилась в Нью-Йорке, Дамиан - в Инсбруке (это малая родина и отца), Адриан и Вивьен - в Берлине.

Пара познакомилась 16 лет назад в Минске, когда Элмар приехал в Беларусь, где возглавлял представительство "Австрийских авиалиний". Александрина увидела, что стоит парень, и обратилась к нему за помощью на белорусском языке. Он ответил, что слабо говорит по-русски. Девушка на английском объяснила, что обращалась к незнакомцу на белорусском языке. Александрина спешила по делам и побежала дальше. А потом они оба обернулись, коротко познакомились и обменялись телефонами. Через три года сыграли свадьбу.

Затем в жизни пары был калейдоскоп городов - Будапешт, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк, Берлин, Белград. Смена места жительства была связана со спецификой работы Элмара. Полтора года назад супруги вернулись в Беларусь, это была идея мужа. Под Минском у семьи появился участок, где планировали построить дом. Но весной, когда пришла пандемия, семья решила уехать. Купили автодом и отправились в путешествие по Синеокой. Побывали во многих популярных и не очень туристических местах. Север их особо зацепил.

"Друг рассказывал, что в Изубрице есть туристический комплекс с архитектурой, похожей на австрийскую. Мне было интересно это все увидеть. Приехали в деревню в мае и узнали, что один дом здесь продается. Думали несколько часов и купили его. Сейчас я живу в Беларуси, но с видом на родную Австрию", - улыбаясь, говорит Элмар.

Примечательно, что дом приобрели у последней коренной жительницы Изубрицы - пани Леонарды. Связались с ней, и хозяйка быстро откликнулась. Женщина пожелала новым владельцам, чтобы дом им приносил радость. Пани Леонарде было важно, что дом будет живой, наполненный детскими голосами. Раньше Элмар и Александрина никогда не жили в деревне.

Сразу начали обустраивать жилье: убрали лишнее внутри, сорвали восемь слоев обоев. Оставили стены из старого дерева. Затем придумали, чем себя занять. Дети предложили бизнес-проект - открыть кофейню. Старшая дочка Тереза занимается выпечкой, отец - варит ароматный напиток. Он профессиональный бариста, учился этому в Берлине, в одной из лучших школ Европы.

В деревенском эспрессо-баре Traveling Elk уже побывали туристы из Швеции, Австрии, США, Австралии, Бразилии, России. Элмар ведет страницу в Instagram, и люди из разных частей мира пишут - "вау, какая прекрасная идея", "как у вас красиво". Желающие могут отведать и чай.

"Была у нас пара из Минска. Они ехали на поезде до Полоцка, затем автобусом до Клястиц и еще более 20 км на велосипедах в Изубрицу. Последний отрезок занял 5-6 часов езды - и это ради того, чтобы выпить с нами кофе и поговорить", - рассказывает Элмар. Летом сюда заезжало много велотуристов.

Однажды в один день к ним приехали посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, местный лесник, айтишники, работники туристического комплекса. Все они сидели за столом и общались. "Такое сложно представить. Где эти люди еще встретились, если бы не у нас?" - размышляет австриец.

Элмар и Александрина подчеркивают, что кофейня - это не бизнес, а хобби. "Для нас важно не продать побольше порций кофе, а пообщаться с гостями, услышать их истории. Нам интересно, какие люди приезжают, чем живут и что знают. За чашкой напитка люди раскрываются", - объясняют супруги.

Кроме людей в гости приходят и дикие животные - они оставляют следы возле дома. Элмар встречал енота и лося во время утренней пробежки по лесу. Для бега здесь красивые места и хороший воздух. "Дочка видела большого оленя. Для детей дикое животное - привычное дело, они этому уже не сильно удивляются", - поясняет Александрина. Элмар с сыном Дамианом ходят в лес и собирают тонкие щепки от деревьев, которые повалили бобры. Эти кусочки удобны при растопке печи.

В конце лета и осенью семья начала готовиться к зиме. Первым делом заказали бревна. Элмар вместе с сыном их порезал и поколол.

Важным был вопрос замены окон. Устанавливать пластиковые не хотелось - это бы лишило ауры старого дома. Узнали, что в горпоселке Освея (он примерно в 20 км от Избурицы) есть мастер в этом деле - дед Степан. "Мы к нему приехали, но он сначала сказал, что давно этим не занимался и не возьмется за работу. Ну ладно, думаем, что же делать? Примерно через неделю встретились с ним снова, и он согласился. Приехал к нам, быстро сделал замеры, потом сами деревянные окна и оперативно установил. Мы были в восторге от его работы", - отмечает Александрина.

Австрийско-белорусская семья продукты покупает в автолавке, а также у жителей соседних деревень, кто еще держит свое хозяйство. Супруги признаются, что им повезло с соседями - все помогают, подсказывают и при необходимости делятся, чем могут.

"Белорусы - добрые, теплые и гостеприимные. Сразу они не открываются тебе, но потом становятся родными. Странно, когда люди говорят: это там, в Европе. Меня это удивляет, ведь вы тоже европейцы, у вас же в Полоцке есть знак географического центра Европы", - рассуждает Элмар. Он признается, что ему интересны белорусские регионы: хватает мест не очень популярных у туристов, их история менее известна, и ты можешь открывать для себя много нового.

Сегодня семья Эргеров - единственные постоянные жители Изубрицы. Они познакомились с интересными людьми в округе - различными мастерами, фермерами, сельчанами со своим хобби.

Сейчас в своем дворе они проводят рождественские ярмарки, где продают выпечку, ремесленники предлагают свой товар. Гости возле костра могут выпить горячие напитки, пообщаться, почувствовать праздничное настроение, для них подготовили и культурную мини-программу.

Такие локальные ярмарки проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье с 14.00 до 21.00. Продлятся они по 17 января 2021 года.

"В этих местах замечательные люди, мы мечтаем создать местное сообщество и развивать его. Хотим, чтобы сюда переезжали и приезжали новые люди. Наши соседи за короткое время уже стали друзьями. Знакомый из России влюбился в эти места и купил дом недалеко отсюда. И это уже первый шаг к реализации нашей идеи. Мы не жалеем, что остались здесь жить и верим, что за провинцией будущее", - уверены Элмар и Александрина.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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