РЕПОРТАЖ: Закупаются все топовые рестораны, а Баба Рая привлекает молодежь: как Комаровка меняет имидж

Если к Новому году захотелось, пусть, не подснежников, а свежей черешни или экзотической питайи, то проще всего в Минске их найти на Комаровском рынке. Вот уже почти 40 лет здесь можно купить свежайшую зелень, фермерское мясо, отборный чеснок и домашнее малиновое варенье, помидоры всех сортов и оттенков, а с недавних времен и белые огурцы. На Комаровке изменилось многое, и не только внешний вид торговых рядов, а имидж рынка в целом. Из типичного базара 90-х он превратился в место, где работают маркетинговые стратегии и Wi-Fi, а среди посетителей все чаще можно заметить молодежь и топовых рестораторов.

В осенний будний на сезонном рынке покупателей не так много, как в сезон клубники (ее продают до 40 т в день) или перед новогодними праздниками. По подсчетам администрации, в такие периоды бойкой торговли рынок ежедневно посещают около 50 тыс. человек, а в обычные дни - около 30 тыс. Привлекают посетителей гибкие цены, свежая продукция и, конечно, ее изобилие. Местные сотрудники и постоянные покупатели утверждают, что только на Комаровке можно без труда отыскать любые изыски, причем самые свежие и качественные. Утверждать не берусь, но с легкостью нахожу на крытом рынке свежую клубнику и смородину в середине ноября, экзотические личи и питайя, мясо перепелов и краба.

Подкупают многих и современные маркетинговые приемы, например, дни скидок, которые традиционно проводятся на Комаровке по средам. Акции на свою продукцию предоставляют многие предприятия и индивидуальные предприниматели. В лучшую сторону изменился и рыночный сервис, подход продавца к покупателю, что немаловажно. Во многом такие перемены произошли благодаря простым правилам этикета и нормам торговли, о которых ежедневно напоминают сотрудникам по радиосвязи за пять минут до официального открытия рынка.

Все чаще среди покупателей можно заметить молодежь, отчасти благодаря современному бренду Комаровки - Бабе Рае, причем виртуальной. В Instagram-аккаунте рынка она размещает душевные посты и живописные фото. Аудитория такого профиля, который уже смело можно называть блогом, растет с каждым днем. Сейчас на него подписаны 62 тыс. человек. В рабочее и нерабочее время Баба Рая отвечает, что по чем, делает обзоры, получает тысячи сообщений и комментариев с просьбой подсказать, где самая вкусная клубника и выгодные цены на мясо, график работы, наличие той или иной продукции. Вести переписку с виртуальной помощницей можно прямо на рынке - несколько лет назад здесь появился Wi-Fi.

Ведет аккаунт от имени общительной Бабы Раи начальник отдела социального развития Комаровского рынка Иван Ткачук. "Когда задумывали развиваться в соцсетях, хотели нанять SMM-специалиста, но поняли, что можно и самим. Рынок - это живой организм, который нужно представлять изнутри. Кто, как ни мы сами, знаем всех наших продавцов и их продукцию, наших покупателей, их характер, вкусы. Решил попробовать - получилось благодаря натуральным фото и искренним текстам", - раскрывает свой главный секрет местный блогер.

Подсчитать, сколько людей приходят на рынок благодаря Instagram, невозможно, но есть примеры эффективности такой работы. Например, после того как в сети появляется фото с марципанами, которые до этого не пользовались большим спросом, через пару дней их можно просто не найти - прилавки пустеют.

Генеральный директор Комаровского рынка Николай Хмельницкий отмечает, что восприятие рынка за последнее время кардинально поменялось. "Мы наблюдаем, что молодежь пошла на Комаровку, а также очень обеспеченные люди. А еще у нас закупаются абсолютно все рестораны и кафе Минска, даже самые дорогие и именитые. У них есть специальные пропуска и доступ на территорию рынка", - рассказывает руководитель. Посещают Комаровку и иностранные рестораторы, причем мирового уровня. Так, недавно в сентябре на рынке побывали известные российские шеф-повара братья Березуцкие - их совместный проект входит в топ-50 лучших ресторанов мира. "Они были приятно впечатлены нашей Комаровкой. Писали потом, мол, не могут в Москве найти голубику, а у вас бабушка совком ее насыпает!" - вспоминает лестные отзывы Николай Хмельницкий. Удивили тогда кулинарных гуру и пинские помидоры.

Фото из Instagram-аккаунта komarovka.by

Фото из Instagram-аккаунта komarovka.by

Кстати, несмотря на позднюю осень, выбор пинских томатов на сезонном рынке хороший, цена в среднем от Br2 до Br6 за килограмм. Всего же на рынке торгуют около 70-80 фермеров из Пинска. Конкуренция большая, чтобы удивить и привлечь привередливого покупателя, каждый продавец выстраивает свою стратегию. "В сезон один из наших арендаторов привозит около 50 сортов томатов. Продает и белые огурцы. У него индивидуальные сорта, которых на рынке больше не найдешь, но при этом и цена ненизкая - вот и весь его маркетинг", - приводит пример Иван Ткачук. Белых огурцов сейчас не отыскать, зато хватает на прилавках и длинных, и маленьких колючих, опять же из Пинска - есть за Br2,5 и за Br5 за килограмм.

Не меньший спрос сейчас на рынке на сезонные витамины. Медовая, абхазская, шоколадная, королек - теряешься в многочисленных сортах хурмы и ценах: где-то кило продают за Br1,80, а где-то и за все Br10. В каждом фруктовом павильончике в такую пору в изобилии и рубиновые гранаты - от Br1,5 до Br5 за килограмм. Прилавки украшают большие кисти зеленого, розового и синего винограда - в среднем по Br2-4 за килограмм. Все еще можно отыскать на рынке арбузы по Br2 за кило и дыни по Br2,5-3. В разгаре на рынке сезон клюквы: отборную можно отыскать по Br6,5 за килограмм, в среднем ягоду предлагают за Br5.

Как только на улице температура опустится до минус 5 градусов, торговля овощами и фруктами на улице прекратится, и на смену ей придет продажа новогодних украшений. Для продавцов сезонной продукции выделят специальные места на крытом рынке - в этом году подготовили 200 точек. Чтобы никого не обидеть, их распределят по жребию. В скором времени появятся на Комаровке и десять площадок для продажи живых и искусственных елей. Купить главный символ новогодних праздников можно будет примерно с середины декабря.

Из более глобальных планов руководства Комаровки - реконструкция рынка до 2024 года. Она предусматривает обустройство мощной трансформаторной подстанции, создание нового здания склада-холодильника, павильона для сортировки мусора. Финальным этапом станет замена витражей в здании крытого рынка.

"Здание крытого рынка на Комаровке, проект которого разрабатывали специалисты из Санкт-Петербурга во главе с белорусским архитектором Вальменом Аладовым, - уникальное, построено без единой опоры. Такого в Европе больше нет. Его высота 28 м, это с девятиэтажный дом. Но зданию уже 40 лет, требуют замены и витражи", - поясняет Николай Хмельницкий.

Планируется, что витражи будут защищать от палящих солнечных лучей, открываться автоматически. Это позволит обеспечить комфортные условия для продавцов и покупателей. Благодаря обустройству новой трансформаторной подстанции администрация сможет заняться проработкой вопроса по созданию новой системы вентиляции крытого рынка, которая в зимнее время обеспечит подогрев помещения, а в летнее - прохладу.

Идти на Комаровку за покупками можно с уверенностью, что приобретешь продукцию качественную. За это ручается местная ветлаборатория. Сюда поступает на осмотр мясо и мясные полуфабрикаты, рыба - вся сырая продукция, не готовая к употреблению. Ветврачи осматривают ее внешний вид, сверяют информацию на маркировках с документацией. Заведующая лабораторией ветсанэкспертизы Екатерина Дубиковская замечает, что, как правило, вся продукция хорошего качества, отбраковка проводится только в редких случаях - это менее 1% от общего объема продукции, поступающей на рынок.

Растительная, лесная, молочная продукция с домашнего подворья, мясо (птица, кролик и баранина) отправляется на радиологический осмотр. Так, за девять месяцев этого года через лабораторию прошло более 14 тыс. партий свинины, более 5 тыс. - птицы, 464 партии говядины и более шести тыс. - молочной продукции. Проведено около 3 тыс. исследований на нитраты растительной продукции, и в 334 случаях (1,6 тыс. кг) была превышена норма. Проведено более 3 тыс. исследований лесной продукции: не допустили на прилавки ягодный ассортимент в трех случаях в объеме 24 кг, грибов - в десяти случаях общей массой 34 кг.

Самый пик работы лаборатории в утреннее время, а в разгар ягодно-овощного сезона даже очереди выстраиваются. Но и сейчас без работы сотрудники не простаивают. Наблюдаю, как партия домашних яиц проходит овиоскопию. Лаборант на просвет смотрит структуру и целостность скорлупы, размеры белка, выявляет наличие зародышей или дефекты, полученные при транспортировке или нарушениях правил хранения. Неподалеку проверяется на жирность молочная продукция, проходят исследования томаты на количество нитратов. Для этого товар отбирается на рядах или складах. Томаты измельчаются и отправляются в блендер. Готовится раствор, в который погружают электроды. Прибор показывает, что превышения уровня нитратов нет, в итоге партию томатов допускают на прилавки. В лаборатории обращают внимание, что чаще всего лишние нитраты склонны накапливать картофель, свекла, ранняя капуста и кабачки.

Отдельная зона на Комаровке оборудована для физлиц, которые могут продавать бесплатно на рынке до 10 кг продукции, выращенной на частном подворье. Для этого нужно иметь справку из сельского совета о наличии такого подворья, пенсионное удостоверение или документы об инвалидности и справку о допуске ветлабораторией некоторых видов продукции (например, лесных даров, овощей и ягод) к реализации. В разгар летнего сезона сюда приходят торговать на таких условиях около 80 человек. В холодную пору ряды желающих значительно редеют, но не пустуют. "К сожалению, не все хотят использовать такую возможность, постоянно есть те, кто торгует у Комаровки, в переходах. Возможно, не хотят делать справку или проходить осмотр и платить за него в ветлаборатории", - обращает внимание Николай Хмельницкий. К слову, проверка одного вида продукции (например, сорта яблок) при реализации объемом до 10 кг стоит со скидкой для пенсионеров Br0,84, до 5 кг - Br0,49.

Ранним утром три раза в неделю с большими сумками держат путь на Комаровский рынок сестры-пенсионерки Елена Трофимовна и Надежда Трофимовна - чтобы продать излишки урожая, выращенного на дачах в Осиповичском районе. На прилавке ровными рядами выложены большие головки чеснока - все по Br0,70, аккуратно расфасована по полкило фасоль по Br2,5 и на большие части разрезаны тыквы - по Br1 за кило. "Никакой торговли сегодня", - машет рукой Елена Трофимовна. В роли продавщицы на Комаровке она каждый год. Как бы ни приходилось иногда ворчать на недостаток покупателей, торгует только на этом рынке. "В переходах даже не пыталась стоять. Зачем мне нарушать закон и проблемы после этого иметь? А тут все просто и доступно для нас", - отмечает Елена Трофимовна.

"Мы приходим регулярно, иначе все лишнее, что вырастили, придется выбросить. А так и общение, и польза, и прибавка к пенсии. А еще и льготы есть для нас, пенсионеров, за осмотр в лаборатории", - поддерживает сестру Надежда Трофимовна. Ее соседка по прилавку радуется - один из продавцов из соседнего ряда продал ее кабачок. Такая предпринимательская солидарность слегка удивляет.

Торгуют физлица на Комаровке не только на сезонном рынке, но и крытом. Для них по указу №364 о ремесленной деятельности выделены специальные места. В основном здесь представлена продукция кондитеров. Семейное дело, которое постепенно начало перерастать в бизнес, минчанин Алексей Дещеня выстроил на арахисовой пасте ручной работы. Ее изготовлением молодой человек и его супруга занимаются с нынешнего лета. Для этого купили специальные каменные жернова, разработали различные рецепты пасты (с солью, кокосом, медом и другими ингредиентами) и стали экспериментировать на домашней кухне. У Артема есть и своя маркетинговая уловка: пустую стеклянную баночку от пасты можно вернуть и получить скидку на новую порцию лакомства. "В день в среднем продается около 10 баночек, абсолютный рекорд - 20. На достигнутом не будем останавливаться. Хотим в будущем переехать с женой из Минска и заняться выращиванием арахиса для качественной пасты", - делится планами Алексей.

Бизнес Елены Ляхнович также вырос на домашней кухне. Однажды минчанка решила попробовать приготовить для родных и друзей домашний зефир. А новый указ позволил на хобби зарабатывать. "На самом деле, такая поддержка государства очень важна для старта и открытия своего дела. Изменение в законодательстве помогло мне понять, что есть спрос на такую продукцию и она нужна", - говорит кондитер. Елена открыла ИП и собственное производство зефира. С несколькими единомышленниками изготавливает более 40 его разновидностей: с клюквой, медом и имбирем, мятой и лимоном и др. Предприниматель уверена, что узкий ассортимент - это ключ к успеху в ее бизнесе. Он позволяет глубоко проработать рецептуру и технологию, чтобы создавать качественный и вкусный зефир. Комаровский рынок же - отличная площадка для старта бизнеса.

Мария ШНА,

Фото автора и Сергея ШЕЛЕГА,

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