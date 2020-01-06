РЕПОРТАЖ: Запеченный гусь, колбаски, макуха - чем угощают туристов на Рождество в Бездеже

Рождество испокон веков является одним из любимых праздников белорусов. Ему предшествует строгий пост, который завершается сочельником. На протяжении сорока дней христиане стараются ограничивать себя в употреблении некоторых продуктов, в основном животного происхождения. В последний же день поста не рекомендуется есть до темноты, за стол садятся с появлением на небе первой звезды. Корреспонденты БЕЛТА отправились в агрогородок Бездеж Дрогичинского района, чтобы поучаствовать в приготовлении рождественского ужина.

В Брестской области и за ее пределами Бездеж известен благодаря музею эксклюзивных фартушков. Привлекает туристов и расположенная на его территории усадьба, где воссоздан быт сельчан ХХ века. Небольшой деревянный домик, где находится кухня, является точкой притяжения комплекса. Здесь гостей угощают традиционными блюдами. Меню, как и прежде, зависит от сезона. Зимой на столе появляется больше разносолов. А вот изысками из картофеля туристов балуют круглый год.

Директор "Бездежского фартушка" Мария Остапович назвала несколько самых популярных блюд. "Делаем картошку в мундире. Многие сегодня просят пюре, или, по-нашему, "толкэню". Для этого старинного блюда нужно отварить картофель, потолочь, смешать с салом и луком, выложить в глиняную миску и отправить в печь. Сверху должна получиться пригарка. Тушим картошку с уткой, делаем драники, которые всегда подаем с макухой", - рассказала она. В Бездеже и окрестностях макуху можно назвать королевой приправ - это измельченное льняное семя с солью. Такой, казалось бы, простой состав придает неповторимый вкус. "Макуху употребляли испокон веков. Больше всего во время поста, потому что она сытная", - пояснила Мария Остапович.

Мы идем к домику с кухней. Внутри царит приятное оживление, ноздри щекочет разнообразие запахов. У плиты суетятся Светлана Волкович и Ольга Макаревич. Поговорка о том, что две хозяйки на одной кухне не уживаются, точно не про них. Дело в руках женщин спорится. Сегодня они заняты приготовлением блюда дня - рождественского гуся. Он уже на столе. Тушку натирают приправами, фаршируют яблоками, добавляют немного лаврового листа и заворачивают в бумагу для запекания, затем отправляют в печь. Томится гусь чуть больше двух часов.

В это время женщины готовят другие блюда для праздничного стола. Компанию картошке обязательно составят домашние колбаски и сало, соленья, хлеб, компот из сухофруктов. "Почти все готовим в печи. Мы деревенские, привычные, поэтому традиционные блюда готовить даже легче, чем современные. Рецепты несложные, но все получается очень вкусным", - подчеркнула Светлана. Ольга обращает внимание и на то, что все продукты экологически чистые, с собственного подворья. В усадьбе есть огород, домашняя живность.

На вопрос о коронном блюде женщины, не сговариваясь, отвечают, что это драники с макухой. "Добавлять ее можно к любому блюду. Такая вкуснятина получается. Попробовав, многие просят добавки", - улыбаются они.

Чтобы собрать праздничный стол, в среднем у хозяюшек уходит три часа. Что-то было приготовлено заранее. Например, бочковые огурцы нужно только нарезать, выложить на тарелки соленые помидоры и моченые яблоки. Еще одной местной особенностью является пареная капуста. "Это наш кулинарный бренд, - заметила директор музея. - Кочан капусты отправляют в печь, где она в зависимости от размера томится от 4 до 6 часов. Обгоревшие листья снимают, головку разрезают на кусочки, солят, обильно заправляют льняным или подсолнечным маслом, добавляют чеснок или лук. Такое туристы вряд ли еще где-то попробуют", - уверена она.

Рождество всегда было долгожданным праздником. Верующие соблюдали строгий пост, в который нельзя было веселиться. В это время сельчане на вечерках разучивали тематические песни и поздравления, мастерили вертепы и рождественскую звезду. В сочельник семьи собирались за столом, а после ужина отправлялись на службу в церковь. С 7 января начинались колядки, люди ходили друг к другу в гости, парни и мужчины колядовали. Черед девушек наставал 13 января. "Хозяева угощали колядовщиков колбасами, салом, пирогами, давали немного денег. Потом молодые люди собирались в одном из домов, делили подаренное и веселились. Так было раньше, сейчас парни и девушки вместе ходят. Мы помогаем им разучивать рождественские песни. Очень хорошо, что наши традиции живут", - считает Мария Остапович.

Колорит местных традиций не оставляет туристов равнодушными. С каждым годом в Бездеж приезжает все больше гостей. В 2019 году в музее побывали более 20 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. иностранцев. Жители России, Украины, Польши, Эстонии, Латвии, США, Китая, Республики Корея, Казахстана, Италии увезли с собой воспоминания о белорусском гостеприимстве и незабываемом вкусе макухи.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-