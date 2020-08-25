РЕПОРТАЖ: "Живем по правилам счастливой семьи": как 9 родных братьев и сестер обрели после пожара второй дом

Жизнь 12-летней Светы Хабибулиной и ее восьми родных братьев и сестер разделилась на "до" и "после" 1 декабря 2019 года. В этот день в частном доме в деревне Блонь Пуховичского района случился пожар, который унес жизнь многодетной мамы. Старшие сестры отважно спасали младших ребят. Света получила ожог более 45% тела, пламя оставило следы на лице, руках - девочке нужна помощь для проведения пластической операции. Есть в этой истории и хорошее "после": еще в конце декабря дети обрели новый дом в SOS - Детской деревне в Марьиной Горке, SOS-маму в лице родителя-воспитателя Татьяны Бондарик, любовь и заботу, научились строить быт по-новому, стали взрослее и самостоятельнее.

В просторной гостиной нового дома нас встречают девять пар любопытных глаз, карих и серых. К новым людям дети относятся с интересом, при этом смущаются, не спешат рассказывать о себе. На помощь приходит Татьяна Бондарик и помогает составить общую картину. Самой старшей Оле 13 лет, в этом году она пойдет в восьмой класс. Она девочка спокойная, тихая и застенчивая, чистоплотная и очень аккуратная, та еще модница.

На год младше Оли сестра Света, она готовится пойти в седьмой класс. Света смелая, терпеливая и выносливая. С декабря до конца марта она лечилась в больнице, перенесла не одну операцию. Врачи пытаются помочь открыть ей одно веко, сделать подвижной кисть. А еще, по прогнозам медиков, справиться с последствиями ожога на лице можно путем пластической операции. Возможно, не одной - нужны средства. Для этого в SOS - Детской деревне в конце сентября планируют провести благотворительный корпоративный турнир по мини-футболу, чтобы помочь отважной Свете. Поучаствовать в нем приглашают команды разных белорусских организаций и компаний. Будут рады и другой посильной помощи.

Немного о себе начинает рассказывать 11-летняя харизматичная Вика, улыбчивая, милая, обаятельная и общительная. "Мечтаю быть поваром, люблю готовить", - признается девочка. На кухне она постоянный помощник Татьяны. Девочка рада любому предложению покулинарить, ведь готовят в этом доме часто. Еда у ребят всегда разнообразная и питательная, в рационе фрукты и овощи, не обходится и без сладостей. Но любимое блюдо в этой большой семье самое незатейливое - сосиски и макароны.

А вот у 10-летнего Ромы, который перешел в пятый класс, мечта - стать милиционером, чтобы защищать свою семью и многочисленных девчонок. По словам Татьяны, мальчик он хозяйственный, всегда рад предложить посильную помощь, как самый старший в этой семье мужчина. "Самое сложное - это носить каждый день тяжелые сумки с продуктами, - говорит хозяйка дома. - Нас выручают и подруги мои, и Ромка всегда спешит что-то принести или пойти вместе за покупками".

Заместитель у старшего мужчины в доме Егор: ему восемь лет, идет во второй класс. Он полностью солидарен со старшим братом в желании помогать, а вот взгляды на профессиональное будущее у мальчишек расходятся. Егор мечтает быть пожарным, спасать людей. "Егор у нас добряк, всеобъемлющая любовь. Никого не обидит и не предаст и даже не пожалуется", - продолжает характеризовать своих воспитанников Татьяна.

"Я тоже буду пожарным!" - утверждает шестилетняя Ангелина. Она пойдет в этом году в первый класс. В своей мечте твердо уверена, несмотря на то, что такую профессию не часто выбирают девочки.

"И я тоже буду тушить пожары!" - не остается в стороне от нашей беседы и четырехлетний Саша, который своей улыбкой готов очаровать любого. Он ходит в садик вместе с сестрой-погодкой Таней - ей пять лет.

При нашей беседе с ребятами присутствует педагог-психолог Ирина Зальвовская. Она замечает: во многом такая детская мечта может быть обусловлена пережитыми страхами. Татьяна Бондарик обращает внимание на то, что ребята очень внимательны в отношении к огню: могут, например, напоминать, чтобы вовремя выключили духовку или плиту.

Самый младший в этой семье Сережа: в сентябре ему исполнится два года. Общий любимец, который не дает скучать в доме никому. По очереди за ним присматривают все без исключения и каждый день ходят с ним на прогулку.

Вообще все домашние обязанности выполняются сплоченной командой, замечает Татьяна. Ежедневно назначаются дежурные по каждой комнате. В гостиной и детских, например, они пылесосят, вытирают пыль, моют полы и собирают игрушки. В санузлах меняют полотенца, на кухне помогают поддерживать порядок. "Это позволяет ребятам стать самостоятельнее, быть друг за друга в ответе. У нас даже некоторые обижаются, если не досталось задания, но мы быстро это исправляем и каждому находим работу по силам", - делится Татьяна.

Ребята с радостью готовы показать новый дом, заодно продемонстрировать результаты своего ежедневного труда. Кругом действительно чисто и очень уютно. В гостиной дети обычно играют, смотрят мультфильмы и проводят вечера всей семьей. На втором этаже три спальни. В одной живут Оля и Вика. Девчонки с гордостью показывают своих кукол, книги. Среди прочего девичьего богатства - блестящая сумка с пайетками. Ее перевезли из сгоревшего дома. В целом же с вещами после пожара помогали односельчане - дефицита ни в чем не было. Сейчас Татьяна всячески старается не ограничивать своих девчонок и мальчишек в выборе одежды и при возможности покупать детям обновки. Чтобы не лишать каждого индивидуальности, поддерживать стили и вкусы, а также предоставлять право выбора. Вот и к нашей встрече некоторые модницы решили приодеться в любимые праздничные платья.

С теплотой в этом доме вспоминают каждого, кто помогал семье встать на ноги после случившегося. "Нас очень тронуло, что в гости однажды попросилась семья военного из местной части. Они с коллегами собрали посильную помощь. Потом написала совсем незнакомая женщина, тоже заехала к нам и привезла два мобильных телефона для старших девочек. Мы благодарны этим неравнодушным людям", - говорит Татьяна. Помогает ребятам и их бабушка, которая живет в нескольких километрах от Марьиной Горки. В доме она частый гость, ей всегда рады. Через бабушку, кстати, дети поддерживают связь с отцом, который пока отбывает наказание в местах лишения свободы.

В более просторной комнате живут большой компанией Саша, Таня, Света и Ангелина, соседствуют с ними Егор и Рома. В спальнях ребят помимо игрушек замечаем книги, много книг. А на шкафу в прихожей висят пять списков литературы для чтения летом. Многие произведения уже отмечены галочками. Ребята рассказывают, что уделяют много времени чтению. Одна из любимых книг - "Мифы Древней Греции".

В глаза бросаются правила счастливой семьи, наклеенные на двери гостиной. Главное - любить друг друга. При этом не менее важно помогать друг другу, много обниматься, много смеяться, мечтать, рассказывать о своих проблемах и переживаниях, всегда говорить правду, просить прощения, если обидел, и прощать, говорить "спасибо" и "пожалуйста". Рядом висят правила этого дома: "Если открыл - закрой. Если включил - выключи. Если сломал - почини. Если не можешь починить - скажи взрослому. Если намусорил - убери. Если взял - положи на место. Не знаешь - спроси. Если хочешь помочь - скажи".

"По этим правилам мы и живем в любви и согласии. Рома всегда у нас инициирует обнимашки, особенно перед сном, много говорим друг с другом, стараемся всегда находить общий язык, все делать вместе и помогать друг другу", - рассказывает Татьяна уже за чаем и вспоминает, как в декабре она обрела вторую семью.

"Я очень переживала, как меня воспримут дети. До этого я два года работала в SOS - Детской деревне помощником родителя-воспитателя. А в декабре неожиданно руководство предложило самой возглавить такую большую уникальную семью. И я согласилась. Мне 47 лет, свои две дочки - 24 и 27 лет. Как мама я уже состоялась, но решила, что сил еще хватит, чтобы воспитать ребят", - с улыбкой замечает женщина. За пару дней ей удалось подготовить дом к приезду детей. Они возвращались сюда из приютов и больниц. Почти в полном составе семья была уже на Новый год. "31 декабря я забирала Сережу. Больше всего волновалась, пойдет ли он ко мне, ведь еще малыш. Пошел, смотрел на меня, изучал. Вечером укутала его в плед, держала на руках и он уснул. Поняла - контакт налажен. Малыш раньше панически боялся воды, но мы потихоньку это исправили. Сейчас обожает купаться. С другими ребятами тоже у нас все замечательно. Иногда слышу: "Тетя Таня, так делала наша мама, вот так было у нас дома". Понимаю, что поступаю правильно, и это самое главное одобрение", - делится Татьяна.

То, что дети адаптировались и чувствуют себя сейчас вполне комфортно, подтверждает и педагог-психолог. "Многое говорит о том, что ребята уже смогли справиться с полученной психологической травмой. О тоске по старому дому раньше в основном свидетельствовали только рисунки младших ребят. Они рисовали дом. Но в целом каких-то больших потрясений мы не наблюдали. Сейчас больше внимания уделяю старшей Оле, она более закрытая, к тому же нелегкий подростковый возраст. Света ничего не помнит про пожар, но держится бойцом", - объясняет Ирина Зальвовская.

Замечаем, что правила счастливой семьи действительно работают. После чая и порции сладостей дети выходят из-за стола со словами: "Спасибо, было очень вкусно". Когда нужно, ребята сами убирают за собой разлитый напиток и крошки.

Идем гулять на улицу. В прихожей ребята находят во множестве разноцветных детских босоножек и кроссовок подходящую обувь. Старшие помогают младшим собираться, по несколько раз спрашивают у взрослых, нужен ли Сереже головной убор. "Вот это забота", - приходит мне в голову, пока наблюдаю такую картину. Тщательнее всех готовится к выходу на прогулку Света. Она должна прятать от солнечных лучей обожженную кожу. Поэтому даже в жаркую погоду ей нужно носить закрытую одежду: штаны и водолазку с длинными рукавами, а еще кепку и очки. Неизменный аксессуар - защитная маска, как барьер от ультрафиолета.

На улице ребята показывают свою террасу в тени яблоневых деревьев. Здесь они обедают в теплую погоду, чтобы не мешать Сереже, у которого обычно в это время тихий час. Тут же, на террасе, стоит новый велосипед, ролики - очень ценные подарки на дни рождения от Татьяны. "Недавно у Ромы, Саши и Егора были дни рождения. Старшие дети в это время находились в оздоровительном лагере. Чтобы младшие не скучали дома, мы поехали в Минск в зоопарк, сходили в дельфинарий. Все были в восторге. Поняла, что теперь нужно выехать всем вместе куда-то, например, в аквапарк. Думаю, это будет отличным подарком для наших именинников и всей семьи", - делится планами Татьяна. Ребята поддерживают такую инициативу, не скрывая эмоций, рассказывают про свое первое в жизни посещение зоопарка, про встречу с дельфинами. И замечают, что никогда не были еще в аквапарке.

На улице для них раздолье. В SOS - Детской деревне Марьина Горка оборудованы детские и спортивные площадки, есть стол для тенниса. Всегда найдется компания для любой игры, ведь во дворе проводят время ребята из соседних SOS-домиков, где живут другие дети-сироты. Так что скучать не приходится. Мальчишки гоняют мяч, забираются на турники. Девчонки катаются на качелях, аккуратно собирают опавшие яблоки, из шишек выкладывают сердечки на клумбе у дома.

После бурной прогулки по расписанию обед и время отдыха. На прощание нас робко заключает в объятия Света, а потом, уже гораздо смелее, и все остальные. И в этих объятиях очень много тепла и любви, ведь главное правило в этой семье - любить друг друга.

Мария ШНА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА-0-.