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01 марта 2020, 14:54

РЕПОРТАЖ: Золотая свадьба из поколения в поколение: традиция семьи Липинских из Бобруйска

Валерьян Станиславович и Лидия Алексеевна Липинские 29 февраля отпраздновали золотую свадьбу. В Бобруйском ЗАГСе прошла торжественная регистрация полувекового юбилея. А в 1985 году здесь в окружении детей и близких свой юбилей встречали Алексей Александрович и Федора Харитоновна Захарины - родители нынешней невесты. Корреспонденты БЕЛТА пришли поздравить юбиляров и узнать, какие семейные традиции хранят бобруйчане.

В високосный год 29 февраля здесь оживленно: с самого утра готовятся к торжественным регистрациям. "Приятно отметить, что люди перестают быть суеверными. Високосный год или нет - желание регистрировать браки у людей не пропадает. Сегодня у нас запланировано 14 свадеб. В прошлый високосный год в этот день свадеб у нас не было - тогда был понедельник, а в предыдущем было 6 регистраций, - отметила начальник отдела ЗАГС Бобруйского горисполкома Юлия Михолап. - Меняется мир и взгляды. И мы стараемся идти в ногу со временем: выездные и классические свадьбы, камерная роспись молодоженов. Свадьба - не только поставить подписи в свидетельстве. Свадьба - это история любви, выбора и готовность стать для другого человека поддержкой и опорой".

Перед регистрацией золотых юбиляров брак заключили молодые люди Екатерина и Александр, которые уверены, что никакие даты не способны повлиять на их чувства. Свадьба в конце февраля - стечение обстоятельств, специально день они не выбирали. Годовщина раз в четыре года - не беда, считают они.

"Зато мы можем выбрать, когда отмечать годовщину: в конце февраля или начале марта. А вообще, убежден, у нас каждый день будет как праздник", - поделился жених.

Сотрудники начали готовиться к регистрации золотой свадьбы.

"Откуда идет традиция в торжественной обстановке повторять свадебную регистрацию в юбилейные даты, даже не вспомню. Но люди всегда с удовольствием собираются на серебряные и золотые свадьбы. Для тех, кто постарше (для наших бабушек и дедушек), - это большой праздник. Ведь не у всех была возможность устраивать настоящие свадьбы, многие просто приходили и расписывались. Ни Мендельсона, ни обмена кольцами, ни свадебного вальса не было. А теперь в окружении детей, внуков и даже правнуков они заново переживают такое важное для их семьи торжество", - поделилась начальник отдела.

Идея праздновать золотую свадьбу в семье Липинских принадлежала их дочерям - Наталье, Елене и Татьяне. Женщины в свои руки взяли подготовку к торжеству: кто-то отвечал за организацию, кто-то за оформление, а кто-то - за внешний вид жениха и невесты.

"Дочки настаивали, чтобы мы второй раз расписались. Готовились месяца два. Нужно же было и наряды подобрать, - улыбается Лидия Алексеевна. - А вообще, когда-то мои родители в этом ЗАГСе отмечали свою золотую свадьбу. Вот и мы согласились на праздник. Наши дочери уже взрослые, у каждой семья, дети. Посчитали, что для них будет хорошим примером продолжить добрую традицию полувековых свадебных юбилеев. Супруги должны любить, ценить и оберегать друг друга".

Лидия Алексеевна и Валерьян Станиславович познакомились на танцах: парень обратил внимание на красивую девушку и решил познакомиться. Симпатия друг к другу появилась сразу, а позже переросла в настоящую любовь. В 1970 году они сыграли свадьбу. Сейчас Лидии Алексеевне 70 лет, ее мужу - 78.

Юбиляры ожидают в комнате жениха и невесты, а их родные собираются в холле. Все как и должно быть на свадебной церемонии: цветы, воздушные шары и, конечно, хорошее настроение.

Распахиваются двери и под звуки Мендельсона Лидия Алексеевна и Валерьян Станиславович заходят в зал. Молодожены заметно нервничают. Но как только началась церемония, на место волнения пришла радость. Поздравления от сотрудников ЗАГСа, обмен кольцами, свадебный вальс… Из необычного была только памятная книга, в которой юбиляры оставили свои подписи.

В ЗАГСе для почетных гостей также приготовили подарки. Сотрудники отыскали юбилейную книгу 1985 года, где родители невесты оставили подписи во время своего торжества. Такой сюрприз растрогал не только жениха и невесту, но и всех гостей. После этого золотая пара вручила своим дочерям символические подарки с наставлением: продолжить добрую семейную традицию.

"Чтобы прожить так долго вместе, нужно уметь слышать друг друга, искать компромиссы. Уважать, ценить и оберегать. Любить и поддерживать, всегда быть рядом. Не зря говорят "и в горе, и в радости". Нужно уметь быть рядом, несмотря на настроение, состояние и все остальное, - делится Лидия Алексеевна. - Мы старались быть достойным примером для дочерей. И, я думаю, все получилось. Семья у нас теперь большая и очень дружная. Праздники, дни рождения - мы всегда вместе".

Золотые юбиляры признались, что не волновались так даже в день свадьбы. Во время церемонии они не выпускали рук друг друга.

"Раньше такую услугу ЗАГСы предоставляли бесплатно. Тогда юбилейная церемония была не очень популярна. Позже она стала платной. И я подумала, что все, никто больше не будет обращаться. А получилось наоборот. Каждый месяц у нас проходят юбилейные свадьбы. И сколько раз наблюдаю за ними, сколько сама таких провела - каждый раз глаза на мокром месте. Все так трогательно, - рассказала начальник отдела ЗАГС. - Это не только пример для других, это важный этап. Так как в молодости что-то могло быть неосознанно. Или нервничали молодожены так, что ничего не запомнили. А теперь у них есть возможность вернуться в тот день, вспомнить себя молодыми, еще раз прочувствовать все".

На прощание Лидия Алексеевна и Валерьян Станиславович пообещали в ЗАГСе, что обязательно вернутся, но уже на бриллиантовую свадьбу.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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