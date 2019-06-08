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РЕПОРТАЖ: Золото, серебро и миллионы надежд - гомельские выпускники простились со школой

Регионы 08.06.2019 | 23:02

Вечерние платья в пол и стильные укладки у девушек, строгие костюмы и галантные манеры у парней. Статус обязывает. Во всей красе они прибыли на бал. У Гомельского общественно-культурного центра к них ногам - красная дорожка. Это лишь приложение к большому пути в будущем. Десятки выпускников гомельских школ и гимназий по результатам 11 лет учебы получили пригласительный на церемонию награждения золотой или серебряной медалью. В торжественную атмосферу выпускного вечера погрузились и корреспонденты БЕЛТА.

В 2019 учебном году выпускниками школ и гимназий Гомеля стали около 2,7 тыс. учащихся. Каждый пятнадцатый - медалист. Сегодня 177 ребят прибыли в ОКЦ, чтобы получить заслуженную награду из рук председателя Гомельского горисполкома Петра Кириченко.

Мэр пожелал выпускникам уверенности в собственных силах, правильно выбрать путь в жизни и быть успешными. "В современном мире очень важно стать профессионалом высшей пробы. Такие специалисты будут востребованы всегда и везде. Поэтому образование - лучшие инвестиции в свое будущее", - добавил он. Также Петр Кириченко поблагодарил педагогов, которые делились с ребятами своими знаниями, вкладывали в них частичку души, и родителей, ставших для детей крепкой опорой и поддержкой.

В ответном слове выпускники Анна Андреева (средняя школа №8) и Илья Барковский (средняя школа №33) обещали оправдать надежды и стать достойными людьми. Они заверили: куда бы не занесла их судьба, будут помнит о своей малой родине. Трогательную и проникновенную песню исполнила Василиса Кашперко из средней школы №44 имени Н.А. Лебедева.

Традиция чествовать медалистов на уровне городских властей зародилась в областном центре в 2011 году. В 2013-м церемония пополнилась еще одним ритуалом. Ребятам предлагают изложить свои надежды и мечты на красных листах - символических алых парусах, опустить их в специальную колбу, которая будет храниться в музее истории города Гомеля. Через 11 лет выпускной артефакт вернут авторам, чтобы они могли проанализировать пройденный путь. Осуществились ли надежды самых первых участников традиции, будет известно в 2024 году. А пока эту миссию выполняют выпускники-2019.

Всегда ответственные, перфекционисты в учебе, они серьезно отнеслись и к этой миссии. При этом с детской непосредственностью доверяли сокровенное бумаге. Через несколько минут заветные желания и надежды, аккуратно сложенные трехугольничками, отправились в музей.

На выходе из ОКЦ - еще один символический светский обряд. Медалистам предложили пройти через арку желаний. Существует городское поверье, что загаданные в ее ореоле мечты, непременно сбудутся.

Выпускница Дарья Стреж добавила золотую медаль не только в личный зачет достижений, но и копилку средней школы №5. Девушка мечтает связать свою жизнь с физикой, уже наметила ориентир для поступления. "Очень волнительно. К этому результату я шла ни много ни мало - 11 лет", - призналась она. Родители Наталья и Петр очень гордятся дочерью. Глава семьи по секрету рассказал, что жена, собираясь сегодня на выпускной вечер, наверное, больше волновалась, чем в день свадьбы.

Загадала желание у арки и золотая пятерка из 11-го "Б" средней школы №67. Даниил Коровиков, Ксения Фурманова, Николай Лин, Мария Медведская и Артем Яковлев - сразу 5 медалистов высшей пробы из одного класса. Амбициозные ребята отправятся покорять столичные вузы по химико-биологическому направлению.

А Мария планирует поступать в витебский университет. Девушка всегда увлекалась исследованиями, поэтому решила проявить себя в фармакологии.

Наталья Коваль уверенно позирует у "живого" рояля. Улыбка не сходит с ее лица. Девушке впору стать фотомоделью, однако обладательница золотой медали из средней школы №50 видит себя в экономической сфере. Намерения самые серьезные, правда, на волне позитива не скрывает чувств. "Кажется, что все это не со мной происходит. Смесь восторга и невероятных ощущений", - поделилась впечатлениями Наталья.

Выпускница Гомельской Ирининской гимназии Юлия Будько также шла к золоту много лет. "Чем приходилось жертвовать? Свободным временем. Много уделяла подготовке к олимпиадам по обществоведению. В 10-м классе стала третьей в республике, в 11-м - первой в области. Эти знания пригодятся мне и на ЦТ. Планирую поступать на юридический", - проявляет гиперрациональную позицию девушка.

Многие признаются, в этот вечер их накрывает каскадом порой противоречивых чувств. Это одновременно радость, тоска, светлая грусть, веселье и вместе с тем ответственность за дальнейшие шаги вдали от ставшей родной школы.

Затем аттестованные и награжденные медалисты присоединились к своим одноклассникам. В этот вечер всех выпускников чествовали в родных школах. Вчерашним одиннадцатиклассникам вручили аттестаты об общем среднем образовании. В их адрес звучали теплые напутствия и искренние поздравления от директоров школ, учителей и родителей. Не обошлось и без звуков нестареющего вальса. Сделано многое, чтобы этот вечер запомнился навсегда.

К примеру, в Новобелицком районе выпускников благословили также священнослужители. В местном доме культуры их поздравил глава администрации района Сергей Казачок.

Впереди все двери открыты для амбициозных и целеустремленных молодых людей. На их пути горит зеленый свет, но остаются еще волнения и переживания по поводу предстоящего поступления. "Такое ощущение, что все это время мы тренировались на скалодроме в зале, а теперь предстоит выйти в горы по-настоящему", - поделилась переживаниями одна из выпускниц.

В ближайших планах ребят - весело провести выпускной, встретить рассвет, после чего отроются новые горизонты. Как шутят медалисты, однажды в десяточку они уже попали и не по одному предмету. Теперь у них, как и их одноклассников, есть новая мишень. На следующей неделе в Беларуси стартует централизованное тестирование. По расписанию первое испытание для новоявленных абитуриентов назначено на вторник 11 июня. Остается пожелать всем удесятерить результат, получив достойные баллы на ЦТ.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИДИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
выпускной, гимназии, Гомель, репортаж, школы
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