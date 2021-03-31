РЕПОТРАЖ: Как учителя полоцкой школы используют Instagram на уроках и во внеклассной работе

Как ни парадоксально, но социальные сети, которые изначально были призваны объединить людей из разных уголков мира, еще больше отдалили их друг от друга. Неконтролируемое увлечение постингом, общением в многочисленных чатах становится манией, а порой и яблоком раздора между подрастающим поколением и взрослыми. Однако есть люди, которые умеют привлечь соцсети на свою сторону и превратить их из противника в союзника. В полоцкой средней школе №18 им. Евфросинии Полоцкой Instagram стал сетью, где учащиеся не только делятся своими селфи, но и обучаются. Учитель русского языка и литературы Валерия Воробьева, курирующая школьный Instagram-аккаунт, рассказала корреспонденту БЕЛТА, как можно использовать соцсеть прямо во время урока и во внеклассной работе.

На уроках в этой школе не запрещено пользоваться смартфонами и тем более соцсетями: здесь интернет-пространство служит образовательным целям. "Преимущественно работаем в Instagram, но подтягиваем и другие соцсети. В интернете проводим викторины, конкурсы, даем задания на школьных занятиях и во внеурочное время. Это помогает расширить информационное пространство и превратить соцсети, которые затягивают детей и отвлекают их от внешнего мира, в часть образовательного процесса", - рассказала Валерия Воробьева.

Когда молодой педагог пришла на первое место работы, ее деятельная творческая натура искала выхода и применения. Идею создать аккаунт в Instagram для школы поддержало руководство учреждения образования. И поначалу здесь размещали лишь фотофакты, которыми могли городиться ребята, их родители и педагоги. После Валерия Воробьева решила отвоевать у соцсети кусочек детского внимания.

"Сначала я использовала Instagram на своих уроках, а мои старшие коллеги наблюдали со стороны. Но потом они активно подключились к такой форме работы и теперь сами предлагают тематические задания для соцсети", - рассказала педагог.

Сама она на своих уроках использует задания в Instagram в качестве вступления в новую тему, для подведения итогов, тренировки перед сочинениями или для блиц-тестов. "Я изготавливаю Instagram-листы: это распечатанный на бумаге экран телефона, где размещены картинки и пустые строчки для текста. Их надо заполнить описаниями, например, природы или внешности героя. Такие же листы могут быть добавлены и в Instagram, тогда дети работают с телефоном. На выполнение подобных заданий уходит минут 10. Текст должен быть небольшим, но содержательным. Это помогает расширить словарный запас и развивает устную и письменную речь. Такие тренировки также полезны для детей, которые активно ведут свои аккаунты в соцсетях. Я объясняю им, как небольшим текстом можно привлечь внимание к своему посту, как выразить свои мысли точно и лаконично", - отметила Валерия Воробьева.

Задания в общешкольном аккаунте размещаются по всем учебным дисциплинам, и участвовать в квестах и викторинах может любой желающий. В учреждении образования постоянно проводятся предметные недели. Это отражается в испытаниях, которые мальчикам и девочкам нужно пройти в Instagram. Собрать по картинкам в сторис буквы и составить по ним слово, найти намеренную орфографическую ошибку, отыскать недостающий предмет, на скорость решить уравнение - за правильный и самый быстрый ответ победитель получает небольшой приз.

"Мы сотрудничаем с местными мастерами, которые занимаются хендмейдом. Они предоставляют для ребят небольшие сувениры - броши, мыло, игрушки, - а мы рассказываем об их умениях и поделках. Иногда разыгрываем полезные боксы: это коробки с вкусняшками, например сухофруктами, а также канцелярскими принадлежностями - фломастерами, блокнотами. Школьники всегда очень довольны такими сюрпризами", - поделилась педагог.

В среднем предметные задания выполняют по 170-190 человек. Самую большую активность проявляют учащиеся 5-9-х классов. К общешкольным заданиям, размещенным в Instagram, подключаются и родители. Они с азартом следят за конкурсами, розыгрышами, викторинами и не остаются в стороне от прохождения квестов. Им не менее интересно проходить задания, искать правильные ответы и даже получать маленькие призы.

"Также мы делимся с родителями полезными лайфхаками, мастер-классами от педагогов. Например, по изготовлению шоперов - матерчатых экологически безопасных сумок. Кроме размещения развлекательного и познавательного контента, мы используем соцсети для привлечения потенциальных учеников. Когда взрослые смотрят, чем мы занимаемся, какие достижения у наших ребят, в какую деятельность они вовлечены, то уже сознательно выбирают наше учреждение образования", - поделилась Валерия Воробьева.

На каникулах и в выходные дни школьный Instagram не останавливает свою просветительскую работу. Валерия Воробьева проводит там опросы, призывает поделиться списком литературы, музыкальных композиций, кинофильмов, которые ребята рекомендуют для сверстников и взрослых. При этом увидеть предпочтения подрастающего поколения могут не только родители учеников, но и полочане, которые являются подписчиками аккаунта школы, а их больше 1700 человек.

Кроме общешкольного аккаунта, создаются и странички в Instagram для отдельных классов. Педагоги также используют их в образовательном процессе. "Ребята очень активно вовлекаются в учебу с Instagram. Для них теперь соцсети являются источником не только развлечения, но и новых знаний. На своих уроках я не запрещаю пользоваться гаджетами, даже приветствую это. Просто учу школьников использовать соцсети для саморазвития", - отметила молодой креативный педагог.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото предоставлено СШ №18,

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