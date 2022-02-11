Репозиторий ПолесГУ улучшил позиции в мировом рейтинге

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Репозиторий Полесского государственного университета улучшил свои позиции в мировом рейтинге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Согласно опубликованным данным 13-го издания международного рейтинга Transparent Ranking (Institutional Repositories by Google Scholar, February 2022), электронное хранилище данных ПолесГУ поднялось на 15 позиций и занимает 280-е место среди 4223 институциональных репозиториев. Оно по-прежнему остается в десятке лучших среди репозиториев, электронных архивов, электронных библиотек Беларуси, где занимает восьмую позицию, а также является лидером по Брестской области.

Репозиторий Полесского государственного университета создан в 2013 году. Сейчас в его коллекциях размещается более 22,5 тыс. различных документов: монографий, учебников и учебных пособий, статей из журналов, методических указаний и пособий, диссертаций, авторефератов диссертаций, материалов конференций, созданных преподавателями университета.

Рейтинг Transparent Ranking of Repositories, как и рейтинг Webometrics Ranking of World Universitie, является инициативой исследовательской группы Cybermetrics Lab. Главная его цель - стимулировать обмен информацией между учеными всего мира за счет публикаций результатов исследований в открытом доступе. Рейтинг учитывает количество документов в открытом доступе и степень индексирования полных текстов научных публикаций поисковой системой Google Scholar, при этом оценивается степень открытости академических ресурсов и их интеграция в информационное пространство.

По данным февральского издания Institutional Repositories by Google Scholar, первое место среди репозиториев белорусских вузов занимает электронная библиотека БГУ (третья позиция в мировом рейтинге Transparent Ranking). За ним следуют репозиторий БНТУ (22-я позиция), электронная библиотека БГЭУ (52), Белорусского государственного медицинского университета (167), Белорусского государственного технологического университета (209), Гомельского государственного университета им. Скорины (246), Гродненского государственного медицинского университета (248). Замыкает десятку лучших репозиториев белорусских вузов Брестский технический университет (293) и Полоцкий государственный университет (334).-0-