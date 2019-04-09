Решающий этап конкурса фестиваля "АРТ-вакацыi" состоится 10 апреля в Слуцке

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап творческого конкурса фестиваля "АРТ-вакацыi" состоится 10 апреля в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

В январе и феврале во время первого этапа фестиваля в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования проводилась активная подготовка, создавались творческие работы, концертные номера для участия в конкурсах в областях и Минске.

В марте лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители хореографического, вокального, фольклорного, инструментального и театрального жанров продемонстрировали свое мастерство в мероприятиях региональных этапов республиканского фестиваля: творческих марафонах, интерактивных площадках, праздниках, тематических концертных программах.

Лучшие творческие коллективы 10 апреля соберутся в Доме культуры Слуцка.

Организаторами республиканского фестиваля "АРТ-вакацыi" являются Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-