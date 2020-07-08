Решение большинства поступающих от людей вопросов находится в компетенции местных властей - Исаченко

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство поступающих от людей вопросов могут снимать местные власти, тех, что требуют решения на более высоком уровне, становится все меньше. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который провел сегодня выездной прием граждан в Воложине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко отметил, что глобальных системных проблем во время приемов граждан озвучивается все меньше. "Потому что в принципе решения на уровне государства приняты по всем направлениям. Большинство вопросов касается компетенции местных исполнительных органов, предприятий", - сказал он.

Частные вопросы при содействии сенаторов решаются на местном уровне довольно быстро. В качестве примера Анатолий Исаченко привел обращения, поступившие ему во время одной из прямых телефонных линий. В буквальном смысле слова по горячим следам удалось разобраться в ситуации жителя Могилевской области, который обращался по поводу лечения выявленной у него серьезной болезни. Так же оперативно была снята проблема трудоустройства, которую озвучила жительница Слуцка.

Что касается сегодняшнего приема в Воложине, то решение одного из поднятых людьми вопросов все же потребует некоторого времени. Речь идет о газификации кооператива. "Обращение разобрали, алгоритм действий выстроили", - проинформировал Анатолий Исаченко.

После приема граждан вице-спикер посетил несколько агроусадеб Воложинского района. С их хозяевами заместитель председателя Совета Республики обсудил текущую ситуацию в агроэкотуризме, насколько на нем отразилась пандемия коронавируса. Отвечая на вопросы журналистов, Анатолий Исаченко рассказал, что владельцы усадеб в других регионах отмечают постепенно растущий поток туристов. Характеризуя положение дел в целом, он обратил внимание, что для развития отрасли в Беларуси созданы благоприятные условия. Возможности льготного кредитования, налоговые и другие преференции позволяют белорусским агроусадьбам успешно работать, считает он.-0-