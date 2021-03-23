Решение о проведении фестиваля национальных культур примем с учетом эпидситуации - Караник

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Решение о проведении традиционного фестиваля национальных культур в Гродно примут с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время прямого эфира на телевидении и в соцсетях на тему стратегии развития региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ХІІІ Республиканский фестиваль национальных культур планировалось провести в Гродно летом 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией он был перенесен на 2021 год. "Решение о его проведении еще не принято. Мы учитываем все риски, связанные с пандемией", - сказал Владимир Караник.

Он рассказал, что возможно, фестиваль пройдет в новом формате. В этом году Гродно стал молодежной столицей Беларуси, поэтому мероприятия фестиваля будут акцентированы на молодежи.-0-