Решение об отключении отопления в Минске еще не принято

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение об отключении отопления в общественных и административных зданиях, на предприятиях Минска, а также у других категорий потребителей еще не принято, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Отопительный сезон в Минске пока продолжается, в то время как год назад с 5 апреля уже стали холодными батареи в общественных и административных зданиях, на предприятиях.

В Мингорисполкоме следят за прогнозом погоды: когда установится нужный температурный режим, тогда и будет прекращена подача тепла в соответствии с очередностью.

По законодательству облисполкомы и Мингорисполком принимают решение об отключении отопления, когда в течение пяти дней среднесуточная температура удерживается на отметке +8°С и выше. В этом случае сначала отключают батареи в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).-0-