Решение по обрезке деревьев в Минске будут принимать индивидуально

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пересмотрят вопросы озеленения и обрезки деревьев, сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию позвонил житель столицы и пожаловался на нерациональную обрезку деревьев в районе ул. Казинца. По его словам, в Минске стали обрезать здоровые деревья, с таким подходом "город может превратиться в пустыню".

Анатолий Сивак отметил, что эта проблема изучается в Мингорисполкоме. Подходы к работе с зелеными насаждениями нужно менять. Мэр дал распоряжение "Зеленстрою" районов тщательно изучать вопрос необходимости обрезки и среза деревьев. "Должен быть индивидуальный подход к каждому дереву, следует учитывать целесообразность такой работы. Вопросы среза каждого дерева должны приниматься на уровне Мингорисполкома. Возможно, будет уменьшена сумма финансирования на эти виды работ, чтобы средства использовались эффективнее и рациональнее", - сказал Анатолий Сивак.

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