Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи стартовала в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи проходит в Минске 28-29 мая, в ней участвуют 106 финалистов, рефераты которых признаны лучшими на отборочном этапе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Среди претендентов на победу - студенты и магистранты из восьми учреждений высшего образования: Академии управления при Президенте, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета транспорта.

Финал олимпиады проводится в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС). Ребятам нужно справиться с тестовыми заданиями, а также представить показательные командные выступления. Лучших выберет экспертная комиссия, в состав которой входят представители Госстандарта, Министерства образования, БелГИСС, ведущие специалисты в области менеджмента качества организаций республики.

Мероприятие организовано в рамках международного глобального проекта "Молодежное творческое движение "Эстафета качества", направленного на вовлечение творческой молодежи разных стран в движение за деловое совершенство и качество, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества. В нем могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

В 2019 году олимпиада проходит в шестой раз.-0-