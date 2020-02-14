Республиканский форум МООП "Служым #раЗАм" пройдет 18-19 февраля в Могилеве

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум для участников движения молодежных отрядов охраны правопорядка "Служым #раЗАм" пройдет 18-19 февраля в Могилеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Участниками форума станут 60 представителей МООП из всех регионов страны, а также секретари отраслевых комитетов и первичных организаций БРСМ силовых структур и профильных учреждений образования. Его цель - познакомить молодежь с работой МВД, МЧС, службой в Вооруженных Силах", - рассказала Александра Гончарова.

Площадкой для проведения основных мероприятий форума станет Могилевский институт МВД. "Его программа наполнена различными видами активностей. Так, сразу после торжественной церемонии открытия все участники форума пройдут на территории института квест "Крочым раЗАм". Выполняя задания квеста с кодами и расшифровками, ребята фактически познакомятся со всеми достопримечательностями учреждения образования. Затем состоится дружеская спартакиада "Моцныя раЗАм". В этих спортивных состязаниях мы не ставим перед собой цель определить победителя, главное это - знакомство и сплочение. Именно это пригодится участникам форума на интеллектуальном турнире "Ведаць раЗАм", который аккумулирует в себе вопросы на знания по истории Великой Отечественной войны, молодежного правоохранительного движения и законодательства Беларуси", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Второй день форума начнется с курсантской зарядки "Пад'ем раЗАм", после чего начнут свою работу образовательные площадки. Они пройдут в формате тренингов "Навучацца раЗАм" на базе кафедр административных дисциплин и оперативно-разыскной деятельности Могилевского института МВД. Практический мастер-класс состоится в исправительном учреждении "Тюрьма №4" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области.

"В республиканском заседании штаба МООП "Стратегия развития молодежной политики среди студентов силовых учреждений высшего образования Республики Беларусь", который также пройдет на полях форума, мы пригласили принять участие координаторов движения со всей республики. Это будет дискуссионная площадка, где мы обсудим новую стратегию движения, проблемные вопросы, возникающие при организации деятельности отрядов. Мы ждем от ребят предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы данного направления. Также во время заседания штаба планируем презентовать стратегию развития правоохранительного молодежного движения", - добавила Александра Гончарова.

Экскурсионная программа "Памятаць раЗАм" включает посещение мемориального комплекса "Буйничское поле", Площади Славы, ребята возложат цветы к памятнику батальону милиции капитана К.Г.Владимирова, побывают в могилевской ратуше. Во время торжественной церемонии закрытия республиканского форума "Лепшыя раЗАм" состоится награждение лучших отрядов и командиров МООП по итогам республиканского конкурса "Лучший молодежный отряд охраны правопорядка и лучший штаб МООП".

Республиканский молодежный форум для участников МООП "Служым #раЗАм" проводится БРСМ при поддержке заинтересованных. Мероприятие дает старт республиканской патриотической акции "Я служу!".-0-