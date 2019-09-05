5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум сельской молодежи пройдет в Минской области 27-28 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"В форуме примут участие около 200 человек - молодые врачи, учителя, предприниматели, работники села, а также участники республиканского конкурса "Властелин села" и республиканского проекта "Молодежь за урожай". Открытие форума состоится 27 сентября в Белорусском государственном аграрном техническом университете, где также пройдет награждение молодежи, которая проявила себя на уборке урожая", - рассказала Юлия Зинкевич.

Далее все будут разделены по секциям. Так, участники секции "Сельское хозяйство" отправятся на агрокомбинат "Ждановичи" Минского района, ознакомятся с социальной инфраструктурой предприятия, формами поддержки молодых работников. Программа секции "Образование" предусматривает посещение Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа в Дзержинском районе. Будет проведен тренинг "Портфель специалиста: профессиональная мобильность", мастер-класс "IT-тренды современного образования", организована дискуссионная площадка "Институт родительства: современные образовательные стратегии", состоится обмен опытом работы в сельских школах.

Секция "Предпринимательство" разместится в бизнес-инкубаторе ЗАО "МАП ЗАО" в агрогородке Колодищи. Молодые люди ознакомятся с результатами работы и планами развития бизнес-инкубатора, а также презентуют свои проекты. Местом проведения секции "Здравоохранение" выбран Столбцовский район. Ребята посетят центральную районную больницу, ознакомятся с социальными преференциями для молодых специалистов и формами работы с сельским населением.

Участники секции "Культура" отправятся в Воложинский район, а секции "Работа с молодежью" - в ОАО "Озерицкий-Агро" Смолевичского района, где будет создан Совет сельской молодежи и представлены направления работы в этом направлении.

"По окончании работы секций участники форума соберутся в оздоровительном комплексе "Борок" Минской области. В частности, запланирован вечер знакомств и культурная программа. Во второй день состоится подведение итогов форума, а также пройдет открытый диалог с приглашенными гостями. Будет проведена конкурсная программа республиканского финала семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", где будет выбрана лучшая семья по итогам 2019 года", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-