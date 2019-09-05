ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 сентября 2019
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:08 Караев рассказал подробности расследования ограбления ювелирного магазина в Минске Происшествия
22:00 В МВД могут перейти на балльную систему оценки служебной деятельности Общество
21:29 Республиканский форум сельской молодежи пройдет в Минской области 27-28 сентября Регионы
20:53 ФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пуще Регионы
20:47 Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет 22-27 сентября в Ростове-на-Дону Общество
20:19 Авторам фотографии черной дыры достались $3 млн В мире
20:13 В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми Происшествия
20:01 Монголия заинтересована в опыте Беларуси в сферах сельского хозяйства и промышленности Политика
19:29 РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются Общество
19:16 Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Беларуси Культура
19:09 Книжные новинки и авторские проекты презентовали в Москве белорусские издательства Культура
18:51 Мастер-классы для студентов театральных вузов Беларуси, России и Украины проведут в Минске Культура
18:48 Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года Экономика
18:41 За последний год Могилевская область в 9 раз увеличила экспорт говядины в КНР Регионы
18:35 Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу Спорт
18:31 МАРТ установил коэффициенты к тарифам на электроэнергию из возобновляемых источников Экономика
18:29 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью год назад солдата в Слониме Происшествия
18:13 Более 33,5 тыс. детей будут заниматься в спортшколах Гомельской области в этом учебном году Регионы
18:08 Беларусь ждет от Монголии скорейшей ратификации межправсоглашения об экспортном кредите Политика
18:01 Минлесхоз рассматривает возможности регулирования численности зубров Общество
17:58 Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства Президент
17:42 Мясникович: развитие обрабатывающей промышленности - один из приоритетов для Брестской области Регионы
17:39 В Антитеррористическом центре СНГ считают необходимым сформировать международную систему контроля за беспилотниками Общество
17:36 В Мозыре откроют после реконструкции бассейн Регионы
17:23 В Витебске открылся второй корпус Детской художественной школы Регионы
17:20 Задержанным по делу об ограблении столичного ювелирного магазина предъявили обвинение Происшествия
17:15 Одному из напавших на гомельчанку парней предъявлено обвинение Происшествия
17:13 В Бресте открыли новое здание межрайонного отдела Следственного комитета Регионы
17:13 От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации Общество
17:08 Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 сентября 2019, 21:29

Республиканский форум сельской молодежи пройдет в Минской области 27-28 сентября

Фото из архива
Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум сельской молодежи пройдет в Минской области 27-28 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"В форуме примут участие около 200 человек - молодые врачи, учителя, предприниматели, работники села, а также участники республиканского конкурса "Властелин села" и республиканского проекта "Молодежь за урожай". Открытие форума состоится 27 сентября в Белорусском государственном аграрном техническом университете, где также пройдет награждение молодежи, которая проявила себя на уборке урожая", - рассказала Юлия Зинкевич.

Далее все будут разделены по секциям. Так, участники секции "Сельское хозяйство" отправятся на агрокомбинат "Ждановичи" Минского района, ознакомятся с социальной инфраструктурой предприятия, формами поддержки молодых работников. Программа секции "Образование" предусматривает посещение Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа в Дзержинском районе. Будет проведен тренинг "Портфель специалиста: профессиональная мобильность", мастер-класс "IT-тренды современного образования", организована дискуссионная площадка "Институт родительства: современные образовательные стратегии", состоится обмен опытом работы в сельских школах.

Секция "Предпринимательство" разместится в бизнес-инкубаторе ЗАО "МАП ЗАО" в агрогородке Колодищи. Молодые люди ознакомятся с результатами работы и планами развития бизнес-инкубатора, а также презентуют свои проекты. Местом проведения секции "Здравоохранение" выбран Столбцовский район. Ребята посетят центральную районную больницу, ознакомятся с социальными преференциями для молодых специалистов и формами работы с сельским населением.

Участники секции "Культура" отправятся в Воложинский район, а секции "Работа с молодежью" - в ОАО "Озерицкий-Агро" Смолевичского района, где будет создан Совет сельской молодежи и представлены направления работы в этом направлении.

"По окончании работы секций участники форума соберутся в оздоровительном комплексе "Борок" Минской области. В частности, запланирован вечер знакомств и культурная программа. Во второй день состоится подведение итогов форума, а также пройдет открытый диалог с приглашенными гостями. Будет проведена конкурсная программа республиканского финала семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", где будет выбрана лучшая семья по итогам 2019 года", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-

Теги
БРСМ Минская область молодежь форумы
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пуще
Фото inbusiness.kz За последний год Могилевская область в 9 раз увеличила экспорт говядины в КНР
Фото из архива Более 33,5 тыс. детей будут заниматься в спортшколах Гомельской области в этом учебном году
Фото Совета Республики Мясникович: развитие обрабатывающей промышленности - один из приоритетов для Брестской области
Фото из архива В Мозыре откроют после реконструкции бассейн
На церемонии открытия В Витебске открылся второй корпус Детской художественной школы
Главное
Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с АБИИ: мы полны решимости выстроить образцовые отношения
Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Крутой: программу действий по интеграции президенты Беларуси и России подпишут в декабре
"Беларуськалий" к 2025 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 15,5 млн т
Топ-новости
Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства
МВД Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ
Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе
Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми
Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан
Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу
РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются
Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района
От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации
ФОТОФАКТ: Дикие лошади в Налибокской пуще
В Беларуси в межсезонье будет достаточно репчатого лука и лука-севка - Минсельхозпрод
Шульган о роуминге в странах "Восточного партнерства": готовы дать комфортные тарифы
Турчин и Мицкевич проведут совместный выездной прием граждан в Лиде
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.