Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ переезжает в новое здание

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое здание Республиканского института китаеведения имени Конфуция (РИКК) БГУ торжественно откроется 9 сентября на ул.Революционной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

РИКК переезжает с ул.Московской в исторический центр Минска. Новое четырехэтажное здание площадью 3,6 тыс. кв.м открывается после капитального ремонта. В институте будет универсальный зал для проведения форумов, мероприятий республиканского и международного уровня. "Зал рассчитан на 100 человек и оборудован современной аудио- и видеотехникой, среди которой высококачественная видеостена. Это несколько экранов, собранных в один большой и способных демонстрировать единую картинку высокого разрешения. Закуплена также система синхронного перевода, которая позволяет работать с четырьмя языками", - рассказали в пресс-службе.

Лингафонные кабинеты в новом здании РИКК оснащены высококлассными компьютерами. На них установлены специальные программы для изучения китайского языка. Учебные классы вмещают от 12 до 40 человек и оборудованы мультибордами, проекторами, телевизорами, маркерными досками.

"Такие условия будут содействовать дальнейшей эффективной деятельности РИКК и помогут ему стать ведущим в Беларуси образовательно-культурным, научно-исследовательским и информационно-аналитическим центром китаеведения. В планах института создание уникальной библиотеки Китая и открытие магазина китайской книги", - отметили в пресс-службе Белгосуниверситета.

В новом здании РИКК 9 сентября стартует Европейский форум институтов Конфуция, на котором соберутся представители 12 стран.-0-