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25 мая 2021, 17:47

Республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения собрал в Витебске более 600 участников

25 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске состоялось открытие республиканского слета-конкурса юных инспекторов движения, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное открытие прошло на площади Победы областного центра у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебской области. Слет-конкурс собрал более 600 участников из числа команд юных инспекторов дорожного движения со всех областей и Минска. "Уже порядка 30 тыс. девчонок и мальчишек разного возраста в разных уголках нашей страны занимаются безопасностью дорожного движения. Вы - самые важные пропагандисты, которые доносят правила поведения на дорогах своим сверстникам. Вы делаете очень важную и ответственную работу. Нынешний слет позволит вам обрести бесценный опыт, пообщаться, обрести новых друзей, получить новые знания", - отметил начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк и передал участникам слета-конкурса приветственные слова министра МВД Ивана Кубракова.

Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Дмитрий Корзюк
Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Дмитрий Корзюк

В 2019 году команда Витебской области одержала победу на аналогичном соревновании, и в этому году регион принял эстафету 48-го слета-конкурса. Соревнования пройдут с 25 по 29 мая в санатории "Жемчужина" Лепельского района. В программе состязаний мальчиков и девочек ждет немало испытаний. Им нужно будет сдать на отлично теоретический экзамен на знание ПДД, показать фигурное вождение, а также вождение велосипеда в условиях, приближенных к реальным дорожным условиям. Командам нужно будет представить агитационно-художественную визитку, газету и продемонстрировать, кто из них считается самым внимательным участником дорожного движения.

Главной целью такого конкурса является предупреждение транспортных происшествий на дороге с участием детей и пропаганда здорового образа жизни. "Мы уверены, что на конкурсе будут яркие выступления, вы покажете ваши знания, умения, физические способности, проявите творческий подход в конкурсах. Все чаще на улицах появляются новые транспортные средства: гироскутеры, электросамокаты, которые развивают немалую скорость. И вы, ребята, своим участием в этом конкурсе сможете привлечь внимание подростков к вопросу безопасности на дорогах, когда нужно быть внимательным и к другому транспорту, и к пешеходам. Желаю всем удачи!" - сказал слова напутствия начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.-0-

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