Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс студенческих семей "Счастливы вместе" стартует в Могилевском государственном университете продовольствия 17 ноября. Его участниками станут 10 семей со всей Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Конкурс будет проходить четыре дня. Торжественное открытие и спортивное соревнование "Веселые старты для молодых семей" намечены на 17 ноября. В первой половине дня 18 ноября пройдет конкурс "Умелые ручки", где один из супругов должен будет изготовить ключницу, а второй поможет ее оформить. Во второй половине дня главы семейств посоревнуются в умении планировать семейный бюджет. Они должны будут закупить продукты на определенную сумму и за 30 минут приготовить обед на две персоны. Завершат второй соревновательный день конкурсы "Праздничный ужин" и "Праздничная сервировка стола".

Финал республиканского конкурса пройдет 19 октября. Молодые семьи представят свои визитные карточки и покажут творческие номера.

В пятницу, 20 ноября, для участников конкурса подготовят тематические кулинарные мастер-классы, которые проведут студенты Могилевского государственного университета продовольствия.-0-