Республиканский легкоатлетический забег пройдет в Могилеве 11 сентября

8 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский легкоатлетический забег "За единую Беларусь" пройдет в Могилеве 11 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков.

Спортивное мероприятие состоится в парковой зоне у реки Дубровенка. Всего запланировано 8 забегов в разных возрастных категориях. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 500 м, мужчинам - 1 км.

"Отдельные старты будут даны для юношей и девушек 14 и 16 лет, учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, студентов вузов. Всего в соревнованиях планируются участие около 800 человек", - подчеркнул Дмитрий Латенков.

Стать участником забега может любой желающий как от организаций (для этого необходимо подать коллективную заявку установленного образца), так и жители и гости Могилева в индивидуальном порядке. Для этого необходима справка о состоянии здоровья спортсмена.

Первыми на старт выйдут дети до 14 лет - начало забега в 10.00. Официальное открытие соревнований запланировано в 10.50.-0-