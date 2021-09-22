Республиканский медиафорум БРСМ начнет работу 23 сентября в Витебске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске под патронатом БРСМ 23-25 сентября пройдут мероприятия республиканского медиафорума PROdigital, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Один из приоритетов новой стратегии развития нашей организации - работа с молодежью в информационном пространстве. Именно этой тематике мы посвятили внутрикорпоративный образовательный медиафорум. Его участниками станут наши специалисты медиасферы из всех регионов страны. Благодаря опытным экспертам и спикерам из Беларуси и России ребята рассмотрят уникальные кейсы, получат дополнительные знания по трендам современных медиа. Традиционной площадкой живого общения молодежи и экспертов станет открытый диалог "Медиатехнологии в современных реалиях реализации государственной молодежной политики", - рассказала Наталья Стопинская.

Представитель ЦК БРСМ отметила, что программа форума будет насыщена мастер-классами по основам информационного противоборства, медиасопровождению и продвижению проектов. "Безусловно, работая в соцсетях, трудно не ошибаться, и наша задача - научить медиаспециалистов, как вовремя замечать свои недочеты. В центре внимания молодежи будут также современные эффективные практики и технологии, практические занятия по видеомонтажу, обработке фото, оформлению и редактуре сообществ, продвижению и постингу, созданию качественного и интересного медиаконтента. Ребята обменяются медиаопытом, идеями и лайфхаками. Мы также отвели время для создания и презентации ребятами собственных медиапроектов", - дополнила она.

Организатором форума выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Смоленской областной общественной организации "Российский союз молодежи"-0-