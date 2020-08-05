Республиканский педсовет пройдет в августе в Пинске

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский педагогический совет пройдет в августе в Пинске, сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с педагогами Осиповичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране сложилась хорошая традиция встречаться с педагогической общественностью. Сейчас мы готовим республиканский форум. Он пройдет в августе в Пинске - молодежной столице Беларуси этого года. Всегда важно общение с профессионалами, теми, кто непосредственно разворачивает образовательный процесс в соответствии с современными реалиями. Затем пройдут областные и Минская городская педконференции", - рассказал Игорь Карпенко.

Он отметил, что находится под впечатлением от вчерашнего Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. "Глава государства достаточно много внимания уделил вопросам воспитания, в целом молодежной политики, - сказал министр. - Действительно, образовательная парадигма сегодня меняется, реагируя на потребности времени. Образование - это площадка социализации молодежи. Уже со школьной скамьи мы должны задумываться, кого готовим и кто будет дальше развивать нашу страну. И роль образования здесь ключевая. При этом не исключая роли родителей, органов ученического и студенческого самоуправления".

Игорь Карпенко подчеркнул, что в основе белорусской образовательной модели лежит тезис "образование через всю жизнь". "В современном мире роль педагога изменилась. В свете бурного развития информационных технологий он уже не является первоисточником информации. Вместе с тем педагог должен стать для учащихся своеобразным проводником, должен помогать ориентироваться в потоке информации, вычленяя ту, что поможет в формировании будущих компетенций", - добавил руководитель Минобразования.-0-