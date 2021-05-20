20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский "Последний звонок" пройдет 27-28 мая в Бобруйске, сказала сегодня журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это мероприятие уже зарекомендовало себя как интересная и новая форма проведения последнего звонка, на которую будут приглашены лучшие выпускники из всех регионов страны. Это 100 ребят из всех семи регионов Беларуси. Выпускники бобруйского региона также смогут принять участие в этом мероприятии", - сказала Лариса Емельянчик.

Во время проведения республиканского праздника пройдут церемония возложения цветов на площади Победы, торжественная линейка перед "Бобруйск-Ареной", где будут награждены лучшие выпускники в различных номинациях. "Это победители международных, республиканских олимпиад, соревнований, турниров, те, кто успешно зарекомендовал себя на общественной работе, победители различных творческих конкурсов. Они будут награждены дипломами Министерства образования, памятными сувенирами. Это лучшие выпускники из всех регионов страны, поэтому посетить такое мероприятие для них весьма почетно", - добавила консультант.

После торжественной линейки для ребят состоится концертная программа и молодежная дискотека уже непосредственно в "Бобруйск-Арене". В республиканском "Последнем звонке" примут участие около 2 тыс. выпускников.-0-