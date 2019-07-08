Республиканский семинар по истории нотариата пройдет в Полоцке

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете (ПГУ) 9 июля состоится республиканский семинар "История становления и развития нотариата Беларуси", сообщили БЕЛТА в вузе.
В семинаре примут участие специалисты со всех регионов страны. Участники рассмотрят вопросы зарождения нотариата как правового института на белорусских землях в XIV-XVI веках и его функционирования в последующие столетия. Отдельно будут затронуты аспекты работы нотариатов в Витебском, Могилевском и Брестском регионах в XIX-XX веках.
Кроме того, во время семинара состоится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и практики и создании регионального учебно-научно-практического юридического центра между юридическим факультетом ПГУ и Белорусской нотариальной палатой.
Организаторами семинара выступили Белорусская нотариальная палата, юридический факультет Полоцкого госуниверситета и региональный учебно-научно-практический юридический центр.-0-
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