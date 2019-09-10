Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартует в "Зубренке" 13 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартует в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 13 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Это ежегодный съезд активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, действующей под эгидой МЧС, который направлен на создание условий для формирования у детей и подростков культуры безопасности жизнедеятельности.

В этом году смена для юных спасателей продлится с 10 по 30 сентября, собрав более 200 участников из разных уголков Беларуси. Организаторы слета подготовили для них насыщенную программу, которая позволит каждому продемонстрировать свои способности. Всех участников слета ждут полевые учения, оказание первой доврачебной помощи, брейн-ринг, КВН, пожарный кроссфит, преодоление полосы препятствий. За это время у каждого из них есть возможность получить знания, закрепить имеющиеся навыки, обменяться опытом, наладить контакты и, что самое главное, проявить себя в различных состязаниях.

"Зубренок" - место, в которое стремится попасть каждый юный спасатель. Успешно преодолев районные и областные этапы, участникам предоставляется шанс доказать, что они лучшие из лучших: самые спортивные, активные, творческие и подающие большие надежды ребята. А еще это отдельная жизненная страница, которая стремительно заполняется за время проведения слета. Радостные события, спортивные соревнования, различные конкурсы, новые знакомства и встречи со старыми друзьями - это лишь часть тех моментов, которые обязательно войдут в историю всех участников уже в этом сентябре", - рассказали в МЧС.

Неизменными организаторами слета выступают Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское республиканское общество спасания на водах, а также объединенная редакция журналов "Служба спасения" и "Юный спасатель".-0-