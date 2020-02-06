Республиканский слет молодых работников АПК соберет в Горках около 300 участников

6 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский слет молодых специалистов, работающих в организациях АПК, проходит 6-7 февраля в Горках на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Мероприятие соберет около 300 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

На слет приглашены руководители, специалисты и рабочие в возрасте до 31 года из числа выпускников учебных заведений сельскохозяйственного профиля на условиях целевой подготовки.

В первый день участники и гости мероприятия ознакомятся с презентацией достижений предприятий АПК, молодежного проекта "100 идей для Беларуси" и научно-методических разработок Белорусской сельхозакадемии. Во время открытого диалога выступит министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев. Состоится награждение лучших представителей трудовой молодежи. От Могилевской области грамоты и благодарности Минсельхозпрода и отраслевого профсоюза получат шесть человек.

Второй день слета носит практическую направленность. Участники познакомятся с производственной, перерабатывающей и социальной инфраструктурой предприятий и организаций Горецкого района. В программе - посещение молочно-товарных комплексов, ОАО "Молочные Горки", рыбоводного индустриального комплекса "Форелевое хозяйство "Лохва", ПТУП "Горецкий элеватор", диагностической станции БГСХА. Также будет организована работа по секциям, где участникам расскажут о внедрении передовых технологий в растениеводстве, современном животноводстве и перспективах его развития, состоянии технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, оплате труда в сельском хозяйстве.

Во второй половине дня пройдет пленарное заседание с акцентом на вопросах кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, создания условий для закрепления молодых специалистов на производстве, а также предоставления им правовой и социально-экономической защиты.-0-