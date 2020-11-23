Республиканский центр патриотического воспитания молодежи появится на базе Брестской крепости

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи появится в Брестской крепости. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я предложил главе государства создать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой Вооруженных Сил на базе Брестской крепости. Он это предложение поддержал", - рассказал Виктор Хренин.

По словам министра обороны, сейчас этот вопрос будет детально прорабатываться. Само учреждение должны открыть уже в следующем году.

Вопросы патриотического воспитания молодежи стали одной из тем встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Виктором Хрениным. Глава государства обратил внимание на то, что деструктивные силы сейчас пытаются опрокинуть страну. По его словам, как один из основных недостатков в этой ситуации видят отсутствие настоящего патриотизма у граждан. "Особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать", - подчеркнул Президент.-0-