Республиканский центр психологической помощи БГПУ открылся в Минске

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие Республиканского центра психологической помощи, созданного в структуре Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, состоялось в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр размещается по адресу ул.Чюрлениса, 3 (первый этаж общежития №8 БГПУ). "По поручению Министерства образования создан Республиканский центр психологической помощи. В нем будут работать ученые и преподаватели нашего университета, в частности Института психологии, который готовит соответствующих специалистов. Подготовительная работа по созданию центра началась еще в апреле. На сегодняшний день все организационные, технические, кадровые вопросы решены, вопросы оснащения современной мебелью, оборудованием, средствам связи. Это позволит нам организовать качественное выполнение тех функций и задач, которые стоят перед этим центром", - сказал ректор БГПУ Александр Жук.

Специалисты центра будут оказывать квалифицированную психологическую помощь учащимся и студентам, родителям и педагогическим работникам, попавшим в кризисные ситуации. Обратиться к психологам можно будет непосредственно посетив центр, а также по телефону либо онлайн.

Для учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов страны сотрудники центра будут проводить обучающие семинары. Кроме того, для работников учреждений образования, детей и родителей разработают методические пособия, практикумы, рекомендации по созданию и поддержанию безопасной образовательной среды.

Тесное взаимодействие РЦПП с региональными социально-педагогическими центрами обеспечит своевременное и профессиональное реагирование на кризисные события на местах. В ближайшее время на базе РЦПП планируется создать межведомственный координационный совет, куда войдут представители министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иных госорганов, а также учреждений образования и научных организаций.

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