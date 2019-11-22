Республиканский турнир по вольной борьбе проведут 30 ноября в Любани

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой ежегодный открытый Республиканский турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта, тренера ДЮСШ Любанского района Александра Нагорного состоится 30 ноября в физкультурно-оздоровительном центре Любани, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На борцовский ковер выйдут около 300 спортсменов. Это почтим 20 команд из Минской, Гомельской, Брестской, Могилевской областей и Минска. Участники выступят в 15 весовых категориях.

Обладатели первых мест получат горные велосипеды. Призеров турнира также отметят подарками. Кроме того, будут определены лучшие в номинациях "За лучшую технику", "Самому юному участнику", "За волю к победе", которым также вручат подарки. Приз подготовлен и для лучшей сборной команды.

Во время турнира планируется оказать спонсорскую помощь Любанскому районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Александр Нагорный - старший тренер отделения вольной борьбы ДЮСШ Любанского района. Ежегодно представители его отделения становятся победителями различных соревнований в личном зачете, а также занимают первые общекомандные места. Многие из них выполнили нормативы на присвоение спортивного разряда КМС и МС и являются учащимися училищ олимпийского резерва.-0-