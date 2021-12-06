"Ресторан" с видом на Лесную: всю зиму можно онлайн наблюдать за жизнью птиц в Беловежской пуще

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. За птицами и зверями в пойме реки Лесная на окраине Беловежской пущи можно наблюдать всю зиму онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Наблюдать за зверями и птицами онлайн можно на сайте birdwatch.by. Такие трансляции из птичьей кормушки организовываются пятую зиму подряд, непосредственно из деревни Угляны Каменецкого района - четвертый сезон. "По локациям стараемся каждый раз вносить что-то новое. В этом году вернулись к формату демонстрации реки. Есть возможность понаблюдать за зимующими околоводными и водоплавающими птицами, потому что в том месте Лесная практически не замерзает даже в сильные морозы. Более того, там более открытая местность, куда могут прилетать и хищные птицы, и врановые. Рассчитываем, что будет разнообразие пернатых. Если повезет, есть шанс увидеть норок, выдр, бобров", - рассказали в АПБ.

Для птичьего ресторана заготовили много деликатесов. Например, пернатые смогут полакомиться сушеными ягодами черной бузины, рябины, шиповника и калины. Ими не прочь подкрепиться дрозды, свиристели, снегири. Для зерноядных тоже богатое меню: различное зерно и семена, яблоки, кукуруза, семечки подсолнечника, арахис и грецкие орехи.

Для удобства птиц кормушки расположены на разной высоте. "Не все могут сразу смело прилететь и сесть на кормушку повыше. В этом году мы сделали ее максимально приближенной к естественным условиям. Она размещена недалеко от поверхности земли в стволе старой яблони, в котором много полостей. Подкормку будем высыпать и на землю. Надеемся, что список гостей будет достаточно разнообразным", - предположили орнитологи. Ориентировочно за зиму можно будет увидеть более 20 видов птиц.

К камере подключен микрофон, поэтому зрители могут слышать звуки природы. Инфракрасная подсветка позволяет наблюдать за зимней жизнью круглые сутки. Специалисты подчеркивают, что такая онлайн-трансляция не только популяризирует орнитологию, но и помогает ученым в изучении различных моментов фенологии и поведения птиц, их гастрономических предпочтений в зависимости от погоды.

"Люди наблюдают за птицами и получают положительные эмоции. Научный контекст в том, что мы каждый год ловим и кольцуем птиц, которые обитают в окрестностях Углян. Видим, сколько из них остается зимовать. Например, непонятен вопрос с сойками. Каждый год у нас отмечаются окольцованные особи, однако за последние лет шесть их в Углянах не ловили. Возможно, прилетают на зимовку не местные сойки. Будет интересно понаблюдать, как будет в этом сезоне, потому как нынешним летом удалось окольцевать четыре птенца у пары соек, сделавших свое гнездо на поленнице дров у стены сарая", - добавили в АПБ.-0-