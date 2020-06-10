Ресторатор, концепт-художник, астрофизик - на вручении аттестатов выпускники поделились планами

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красная ковровая дорожка и модные фотозоны на школьном крыльце, летящий шелк нарядных платьев у девочек, белые рубашки у ребят и ленты выпускников через плечо - в СШ №4 Минска, как и в других по всей стране, сегодня состоялось вручение аттестатов об общем среднем образовании, передает корреспондент БЕЛТА.

Для 55 выпускников 11 "А" и 11 "Б" этот день - особенный. Напряженный, сумбурный учебный год подошел к концу совершенно незаметно, многие все еще не осознали, что этот этап их жизни уже закончился. "Еще не поняла, что прощаюсь со школой. Два дня не могу понять, почему не плачу, - признается Алиса Романенко из 11 "Б". - Но я рада, что у нас есть сегодняшний праздник. Все получилось сумбурно, спасибо большое педагогам-организаторам, которые сделали все это, наверное, дня за три". Девушка уверена, что ничто не помешает ей видеться с одноклассниками, учителями и вне школы. Но вот незнание того, что будет дальше, пугает. При этом Алисе уже не нужно волноваться о ЦТ - она поступила в университет в Польше.

Зато ее однокласснице Диане Валент будущее видится совершенно четко. Девушка не планирует поступать в высшее учебное заведение: для ее мечты необходимы курсы и много практики. "Со своим будущим определилась буквально в последний год. Я думаю рисовать игры - стать концепт-художником, - пояснила она. - Пойду сразу на работу и буду развиваться в этой сфере, создавать свои игры". Отпускать беззаботное школьное время Диане немного жаль. "Школа научила отпускать, а еще - принимать себя таким, какой ты есть. И чтобы иметь друзей, необязательно быть каким-то крутым, надо просто быть собой", - добавила девушка.

Друзьям из 11 "А" Ивану Глебову и Алексею Гендя тоже грустно прощаться со школой, которая подарила много ярких дней, друзей, знания, приключения, уверенность в себе. Иван со средним баллом аттестата 8 намерен поступать в Институт бизнеса БГУ, на маркетинг. Он знает свои силы, много занимался самостоятельно и уже распланировал, как затем построит собственный бизнес. "Хочу открыть сеть ресторанов", - поделился парень амбициозной мечтой. Алексей нацелен на БГУИР, чтобы обучаться маркентингу, больше всего переживает за тестирование по математике, которая ему сложнее всего дается.

Сегодня эти полные мечтаний, надежд и беззаботности ребята стоят на пороге пугающей и манящей взрослой жизни. Отпускать в нее своих детей родители, конечно, страшатся. И стараются не упустить ничего из последних моментов детства - поэтому многие пришли на вручение аттестатов. Для них самих это, пожалуй, даже важнее, чем для детей. "Это начало новой вехи жизни, заканчивается самое простое. Пока ребенок в школе, все предсказуемо. И даже в этот непростой год мы приспосабливались к новым условиям. А сейчас пора волнения за то, как будет дальше", - поделилась эмоциями мама одиннадцатиклассницы Агнешки Михальчук Елена. Зато ее дочку не пугает целая вселенная - она планирует учиться на астрофизика.

Волнение в этот день чувствует и заместитель директора по воспитательной работе Надежда Тыркич, для которой нынешний выпуск - десятый в карьере. "Для учеников, родителей, для нас это всегда волнительно. Немного изменился формат мероприятия, впервые мы проводим вручение аттестатов на улице. Когда мы узнали, что выпускных не будет, все очень расстроились: и дети, и родители. Но сегодня здесь и сейчас у них праздник", - сказала Надежда Тыркич.

Глядя на молодых и красивых, смеющихся и танцующих, поющих и щедро дарящих улыбки юношей и девушек, невозможно не зарядиться верой в лучшее. Такова, наверное, особая сила молодости. Это отметил в своем онлайн-напутствии выпускникам глава администрации Ленинского района Петр Шостак. "Вы молоды, полны сил и энергии, больших планов на будущее. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь стать лучшими! Идите по жизни с честью и достоинством. Пусть из благополучия каждого из вас складывается благополучие и процветание нашего города и всей страны", - пожелал он в своем видеобращении. И добавил, что в районе 1208 ребят успешно сдали экзамены и сегодня получают аттестаты об общем среднем образовании, 56 из них вручат золотые и серебряные медали.-0-

Фото Оксаны Манчук