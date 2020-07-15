Ресурсный центр безопасности для дошколят открыли в Островце

15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Островце открылся мини-центр по формированию основ безопасности для дошкольников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Комплексный тренажерно-выставочный центр "Территория БЕЗопасности", ориентированный на малышей, открыт на базе яслей-сада №3 в райцентре. Инициаторами его создания выступили спасатели, идею поддержали местные власти, а также коллектив сада. Работы по устройству центра стартовали в январе 2019 года, на его создание было направлено около Br76 тыс.

Центр, разместившийся в трехэтажном здании, состоит из 12 тематических локаций. Например, на первом этаже находятся кафе, развлекательная зона, учебно-тренировочная база, а также телефонные кабинки, предназначенные для отработки навыков вызова службы спасения. Здесь же разместилась зона обучения правилам дорожного движения.

Второй этаж отведен под комнату задымления. Здесь искусственно создается экстремальная ситуация, а обучаемые должны найти из нее выход. На третьем этаже разместился детский кинотеатр для просмотра тематических фильмов и спектаклей. Еще одна локация отведена под медицинский блок с тренажером сердечно-легочной реанимации. С помощью имитаторов ранений и поражений дети смогут отработать навыки оказания первой медицинской помощи.

"Важно обучать подрастающие поколения навыкам безопасности с самого раннего возраста. Когда это происходит с использованием современных технологий, то вызывает у малышей особый интерес. Поэтому наши усилия обязательно дадут ожидаемый результат. Мальчишки и девчонки усвоят правила безопасного поведения в лесу, дома, на воде, при пожаре. Научатся пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать помощь, вызывать службы экстренного реагирования, эвакуироваться из задымленного помещения и делать многое другое", - отметили в областном управлении МЧС.

Участие в церемонии открытия центра приняли представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства образования, Гродненского облисполкома, Островецкого райисполкома. Новоселам вручили аппаратно-программный комплекс "Соревновательная игра. Отработка навыков использования средств пожаротушения", интерактивную передвижную панель, а также сертификаты для приобретения компьютерной техники и игрового оборудования.

Это первый центр безопасности в регионе, ориентированный, прежде всего, на дошколят. Всего же в Гродненской области функционируют 32 имиджевых объекта МЧС, в том числе игровые комнаты, детские площадки и другие. С 2017 года в Лиде действует областной центр безопасности, где обучение прошли уже более 46 тыс. детей и взрослых.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС