Ресурсный центр молодежных инициатив открывается в Гомеле

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный центр молодежных инициатив "Ступени" открывается сегодня в Гомеле. Проект реализуется при поддержке ЮНИСЕФ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном областном дворце творчества детей и молодежи.

Как рассказал заведующий отделом по работе с детскими и молодежными организациями, объединениями Дворца Владимир Александронец, ресурсный центр станет местом поддержки и реализации подростковых и молодежных инициатив, площадкой для эффективной коммуникации прогрессивного поколения. Здесь будут аккумулироваться передовые идеи и разработки молодежи.

На торжественном открытии планируется участие представителя Детского фонда ООН в Республике Беларусь Рашеда Мустафы Сарвара, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Беларуси Артура Михальского, представителей Министерства образования и руководства Гомельской области.

Также состоится круглый стол "Подростковое и молодежное участие в процессах принятия решений для эффективного местного управления". В этом формате участники обобщат опыт по развитию современных форм и методов реализации подростковых инициатив.

Мероприятия пройдут в рамках плана сотрудничества Министерства образования Беларусь и представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

С 2008 года 25 городов Беларуси участвуют в инициативе "Город, дружественный детям" и улучшают жизнь детей уже сейчас, признавая и реализуя их права. Гомель получил статус "Города, дружественного детям и подросткам" в 2018 году. Уникальная система мониторинга, разработанная ЮНИСЕФ, позволяет следить за положением детей в городе и разрабатывать план действий по улучшению жизни ребенка. Важной ее частью является активное участие детей и подростков в разработке инициатив для молодежи и принятия решений, которые касаются их жизни и развития. Всего в Беларуси планируется открыть 7 ресурсных центров молодежных инициатив "Ступени".-0-