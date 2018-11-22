Ресурсный центр планируется открыть в 2019 году при Оршанском механико-экономическом колледже

22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Практическую подготовку специалистов для машиностроения в Витебской области будут вести в Орше. Специально для этого на базе Оршанского механико-экономического колледжа создается ресурсный центр, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления образования Витебского облисполкома Сергей Коваленко.

Открыть его планируется в 2019 году. "В помещениях будущего центра уже выполнен комплекс ремонтных работ. В настоящее время для его оснащения ведется закупка оборудования, техники. В этом помогает Министерство образования, республиканский институт профессионального образования, которые финансируют закупку основного оборудования", - рассказал замначальника управления.

Сергей Коваленко также выразил надежду, что практика по оснащению Городокского аграрно-технического колледжа, в обновлении которого на безвозмездной основе поучаствовали практически все белорусские производители сельскохозяйственной техники, будет перенесена и на оршанское учебное заведение.

При учреждениях профтехобразования Витебской области сейчас действуют четыре ресурсных центра: на базе Городокского аграрно-технического колледжа, Полоцкого химико-технологического колледжа, Витебского индустриально-технологического колледжа и Витебского профессионально-технического колледжа машиностроения имени М.Ф.Шмырева.-0-