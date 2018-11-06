6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной ресурсный центр раннего вмешательства для реабилитации детей и помощи семьям открылся в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр создан при поддержке ЮНИСЕФ на базе гродненской детской поликлиники №1. Из бюджета города на эти цели было выделено около Br56 тыс., использовались также внебюджетные средства самой поликлиники.

"Главное его предназначение - оказание ранней помощи ребенку, имеющему те или иные проблемы со здоровьем, а также его семье. Задача более широкая, чем просто реабилитация, когда дети получают массаж, физиопроцедуры, занимаются лечебной физкультурой. Кроме того, на базе центра семьи будет проходить обучение, как правильно растить такого ребенка, продолжать начатые в центре реабилитационные мероприятия", - рассказала заведующая поликлиникой №1 Ирина Луканская.

Она обратила внимание, что специализированная помощь в центре будет оказываться не только горожанам, но и жителям всей Гродненской области. Родители с детьми из разных районов будут приезжать на консультации раз в месяц или несколько недель, получать рекомендации и домашнее задание. На следующих осмотрах программа реабилитации при необходимости будет скорректирована.

В настоящее время в центре работают врач-невролог, врач-реабилитолог, психотерапевт, психолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре, а также инструктор-массажист. "Выделены для работы отдельные помещения, создана хорошая материальная база, позволяющая проводить теплолечение, кинезотерапию, гидрокинезотерапию и другие", - отметил Ирина Луканская.

Участие в церемонии открытия центра принял председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Он констатировал, что в стране реализуются принципы социального государства, особое внимание уделяется в первую очередь детям, их всестороннему развитию. Способствовать этому будет и новый центр, где на самой ранней стадии ребенок получит необходимую ему профессиональную медицинскую поддержку.

"Объект, возможно, не самый большой, однако имеет колоссальное значение для города и региона. Новый центр позволит быстрее и качественнее оказывать помощь детям", - сказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Одним из направлений работы ресурсного центра станет обучение специалистов со всей Гродненской области. Аналогичные учреждения планируется организовать в Лиде, Волковыске, Слониме и Ошмянах. В Гродно уже накоплен немалый опыт в этой сфере: с 2008 года на базе поликлиники действовал кабинет ранней реабилитации.-0-